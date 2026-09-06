06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
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Antalyaspor-Sivasspor
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Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
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E. Frankfurt-Augsburg
1-4
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Everton-M. United
2-2
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Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
0-0DA
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
0-052'
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Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
1-254'

Eda Erdem: "Bu kupa hepimizin!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Avrupa şampiyonluğu sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 21:37 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eda Erdem: 'Bu kupa hepimizin!'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli isim, "Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!" dedi.

Eda Erdem, "Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Herkese teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

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