Ederson, Beşiktaş derbisinde 5 kurtarışla öne çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isimlerden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezona etkili bir başlangıç yapan tecrübeli file bekçisi, siyah-beyazlı ekip karşısında toplam 5 kritik kurtarış gerçekleştirdi.
5 KURTARIŞLA TAKIMINI OYUNDA TUTTU
Beşiktaş'ın önemli fırsatlarında gole izin vermeyen Ederson, yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin maçın içinde kalmasına katkı sağladı.
İKİ GOLDE ÇARESİZ KALDI
Brezilyalı kaleci, Rıdvan Yılmaz'ın direğe çarparak ağlara giden vuruşunda gole engel olamadı.
Dusan Vlahovic'in boş kaleye gönderdiği topta da Ederson'un müdahale şansı bulunmadı.
YAN TOPLARDA ETKİLİYDİ
Ederson, kurtarışlarının yanı sıra yan toplardaki performansıyla da Fenerbahçe savunmasına katkı verdi.
5 KURTARIŞLA TAKIMINI OYUNDA TUTTU
Beşiktaş'ın önemli fırsatlarında gole izin vermeyen Ederson, yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin maçın içinde kalmasına katkı sağladı.
İKİ GOLDE ÇARESİZ KALDI
Brezilyalı kaleci, Rıdvan Yılmaz'ın direğe çarparak ağlara giden vuruşunda gole engel olamadı.
Dusan Vlahovic'in boş kaleye gönderdiği topta da Ederson'un müdahale şansı bulunmadı.
YAN TOPLARDA ETKİLİYDİ
Ederson, kurtarışlarının yanı sıra yan toplardaki performansıyla da Fenerbahçe savunmasına katkı verdi.