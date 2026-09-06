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Ederson, Beşiktaş derbisinde 5 kurtarışla öne çıktı

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Beşiktaş karşısında yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını maçın içinde tuttu. Brezilyalı file bekçisi, yan toplardaki etkili performansıyla da dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 13:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ederson, Beşiktaş derbisinde 5 kurtarışla öne çıktı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isimlerden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezona etkili bir başlangıç yapan tecrübeli file bekçisi, siyah-beyazlı ekip karşısında toplam 5 kritik kurtarış gerçekleştirdi.

5 KURTARIŞLA TAKIMINI OYUNDA TUTTU

Beşiktaş'ın önemli fırsatlarında gole izin vermeyen Ederson, yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin maçın içinde kalmasına katkı sağladı.

İKİ GOLDE ÇARESİZ KALDI

Brezilyalı kaleci, Rıdvan Yılmaz'ın direğe çarparak ağlara giden vuruşunda gole engel olamadı.

Dusan Vlahovic'in boş kaleye gönderdiği topta da Ederson'un müdahale şansı bulunmadı.





YAN TOPLARDA ETKİLİYDİ

Ederson, kurtarışlarının yanı sıra yan toplardaki performansıyla da Fenerbahçe savunmasına katkı verdi.

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