Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Milliler, sonraki karşılaşmalarda Yunanistan'ı 3-1, Sırbistan'ı 3-2 ve Romanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı, 3 galibiyetle 2'nci sırada tamamladı.
Milliler, sonraki karşılaşmalarda Yunanistan'ı 3-1, Sırbistan'ı 3-2 ve Romanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı, 3 galibiyetle 2'nci sırada tamamladı.