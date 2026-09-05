Fenerbahçe'den derbide aynı kadro

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.