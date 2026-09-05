Fenerbahçe'den derbide aynı kadro

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-285'
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-0
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
3-083'
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
1-183'
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-3
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-1
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
0-0
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-1
05 Eylül
Brighton-Leeds United
1-1
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-3
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-0
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-0
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
0-0
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
3-0
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
3-2
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
3-2
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
0-1
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-3
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
1-3DUR
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
1-143'
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
0-114'
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-3
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
0-4
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
3-1
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
3-3
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
0-012'
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
2-2
05 Eylül
Alverca-Braga
1-278'
05 Eylül
Maritimo-Benfica
0-385'
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-2
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
3-1
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-2
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
4-0
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-0
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-1
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-3
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-0
05 Eylül
West Ham United-Derby County
3-0
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Fenerbahçe'den derbide aynı kadro

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde Samsunspor maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den derbide aynı kadro
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.

Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.





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