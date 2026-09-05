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Werder Bremen siftah yaptı

Werder Bremen, ligin 2. haftasında sahasında RB Leipzig'i 3-1 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 18:31
Fotoğraf: X.com
Werder Bremen siftah yaptı
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EREN DİNKÇİ PERDEYİ AÇTI

Werder Bremen, karşılaşmanın 4. dakikasında Eren Dinkci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza sahası içinde topla buluşan Dinkci, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu sağ direğin içinden ağlarla buluşturdu.

FÜLLKRUG FARKI İKİYE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip, 68. dakikada Niclas Füllkrug ile ikinci golünü buldu.

Kazanılan köşe vuruşunda ceza sahasında uygun pozisyonu yakalayan Füllkrug, kafa vuruşuyla topu sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

MARCO GRÜLL'DEN ÜÇÜNCÜ GOL

Werder Bremen, 80. dakikada Marco Grüll ile farkı üçe çıkardı.

Seken topu kontrol eden Grüll, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla Maarten Vandevoordt'u mağlup etti ve skoru 3-0'a taşıdı.

RIDLE BAKU SKORU BELİRLEDİ

RB Leipzig adına Ridle Baku topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Werder Bremen sahadan 3-1 galip ayrılarak ligin 2. haftasında sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

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