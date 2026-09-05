Xabi Alonso'dan Morgan Rogers sözleri

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Aston Villa'dan transfer edilen Morgan Rogers ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol teknik adam, "Bir kadro oluştururken, önemli kararlar almak zorundasınız ve Morgan, kesinlikle bunlardan biriydi. Hem şu an için hem de geleceği göz önüne alındığında onun kalitesindeki bir oyuncuyu kadromuza katmak hayati derecede önem taşıyordu." sözlerini sarf etti.
İngiliz yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Xabi Alonso, "Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca Chelsea'nin kilit oyuncusu olacak. Şimdiden büyük bir etki yaratıyor." diye konuştu.
Chelsea'de 3 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Chelsea, Morgan Rogers için Aston Villa'ya 138 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
İngiliz yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Xabi Alonso, "Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca Chelsea'nin kilit oyuncusu olacak. Şimdiden büyük bir etki yaratıyor." diye konuştu.
Chelsea'de 3 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Chelsea, Morgan Rogers için Aston Villa'ya 138 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.