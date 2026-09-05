Xabi Alonso'dan Morgan Rogers sözleri

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
1-066'
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
6-0
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
4-0
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
3-4
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
2-390'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-1
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
3-090'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
1-061'
05 Eylül
Brighton-Leeds United
0-168'
05 Eylül
Fulham-C.Palace
2-265'
05 Eylül
M.City-Coventry City
1-068'
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
0-068'
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
0-0DA
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
1-2
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
0-011'
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
0-0DA
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
2-361'
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
0-1DA
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
1-187'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
1-067'
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
1-069'
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
2-069'
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
0-165'
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
1-368'
05 Eylül
West Bromwich-Watford
1-068'
05 Eylül
West Ham United-Derby County
1-069'
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Xabi Alonso'dan Morgan Rogers sözleri

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Aston Villa'dan transfer edilen Morgan Rogers ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Morgan Rogers sözleri
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Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Aston Villa'dan transfer edilen Morgan Rogers ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol teknik adam, "Bir kadro oluştururken, önemli kararlar almak zorundasınız ve Morgan, kesinlikle bunlardan biriydi. Hem şu an için hem de geleceği göz önüne alındığında onun kalitesindeki bir oyuncuyu kadromuza katmak hayati derecede önem taşıyordu." sözlerini sarf etti.

İngiliz yıldız ile ilgili sözlerine devam eden Xabi Alonso, "Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca Chelsea'nin kilit oyuncusu olacak. Şimdiden büyük bir etki yaratıyor." diye konuştu.

Chelsea'de 3 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Chelsea, Morgan Rogers için Aston Villa'ya 138 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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