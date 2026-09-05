Göztepe'de büyük değişim: 9 transfer, 12 ayrılık

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
5-041'
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
1-013'
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
1-011'
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
0-013'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-014'
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
1-012'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
0-042'
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
0-010'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Göztepe'de büyük değişim: 9 transfer, 12 ayrılık

Göztepe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna 9 futbolcu katarken 12 isimle yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'de büyük değişim: 9 transfer, 12 ayrılık
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu yaz transferinde 9 futbolcu aldı, 12 oyuncu ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transferinde kadrosunu güçlendirmek için çeşitli hamleler yaptı.

Geçen sezon kadroda bulunan isimlerden kaleci Lis'i Polonya ekibi Lech Poznan'a gönderen Göztepe, orta saha oyuncularından Anthony Dennis'i de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya yolladı.

Sözleşmesi biten Heliton ile yollar ayrılırken, Musah Mohammed Sivasspor'a bonservisiyle gönderildi.

İzmir ekibi Amin Cherni'yi Fransa'nın Nantes, Guilherme Luiz'i Polonya'nın RKS Radomiak Radom, Jeh'i Sırbistan'ın Partizan ekibine kiraladı.

Kiralık sözleşmesi biten Bulgar oyuncu Filip Krastev ile sözleşme uzatmayan Göztepe'de İsmail Köybaşı futbola veda etti.

Göztepe, Uğur Kaan Yıldız'ı Kocaelispor'a, Ekrem Kılıçarslan'ı da Muğlaspor'a gönderdi, İzzet Furkan Malak'ı da Aliağa FK'ya kiraladı.





Tansfer sezonunu 9 isimle tamamladı

İzmir temsilcisi, yeni sezona ise 9 transferle başladı.

Kalesini Gürcü Luka Gugeshashvili ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, defansa ise Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg'i transfer etti.

Orta sahaya İngiliz oyuncular Alex Matos ve Tino Anjorin'i alan Göztepe, sol bek için ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Richard Akkonor ile kadrosuna kattı.

İzmir ekibi hücum bölgesi için ise İrlandalı Sinclair Armstrong, Brezilyalı Andre Henrique ile Gökdeniz Bayrakdar ve Bekir Turaç Böke'yi aldı.

3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gençlerbirliği ve Galatasaray'a yenilirken, Samsunspor ile berabere kaldı.

Göztepe, ligin 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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