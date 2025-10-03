Haber Tarihi: 03 Ekim 2025 13:19 -
03 Ekim 2025 13:19
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gençlere yönelik yeni bir duyuruda bulundu. Erdoğan, yoğun talep gören İŞKUR Gençlik Programı için kontenjan sayısının artırıldığını belirtti. Buna göre, daha önce 100 bin olarak açıklanan kontenjan 150 bine yükseltildi. Cumhurbaşkanı, bu sayede öğrencilerin hem eğitimlerine devam ederken gelir elde etme imkanı bulacağını hem de iş hayatına yönelik önemli deneyimler kazanacağını ifade etti.
İŞKUR'un gençlere yönelik en çok ilgi gören projelerinden biri olan Gençlik Programı, 2025 döneminde de binlerce öğrenci ve gence iş dünyasında deneyim kazanma imkânı sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada programın kontenjanının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyurmuştu. Bu gelişme, yeni dönem başvurularına dair beklentiyi artırdı.
Peki, 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? Ancak önceki yıllarda olduğu gibi başvuruların yılın ilk yarısında duyurulması ve kısa süre içinde gençlerin erişimine açılması bekleniyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İŞKUR Gençlik Programı için başvuru tarihleri, yeni eğitim-öğretim döneminde İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak.
Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından programın Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Program kapsamında öğrenciler eğitimlerine devam ederken gelir elde edebilecek, aynı zamanda iş hayatını yakından tanıma ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Resmî başvuru tarihleri ve detayların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyurulması öngörülüyor.
