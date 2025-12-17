17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Halil Dervişoğlu parladı, Rizespor gruplara farklı başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti.

calendar 17 Aralık 2025 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 5-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 1, 20, 60 (P), 70. dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Gaziantep FK'nin gollerini ise dakika 37'de Deian Sorescu ile 90+1. dakikada Semih Güler attı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 puan aldı. Gaziantep FK, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun sonraki haftasında Rizespor, Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
