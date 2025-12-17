Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!

Juventus'ta başarılı bir grafik çizen Kenan Yıldız, kısa sürede tüm dünyada adından bahsettirmeyi başardı.



GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA



Torino ekibi, bir süredir milli oyuncunun sözleşmesini yenilemek istiyor. Ancak çıkmaza giren görüşmelerin tamamen durduğu iddia edildi.



ARSENAL VE CHELSEA DEVREDE



Konu ile ilgili ne Juventus'tan ne de 20 yaşındaki oyuncudan açıklama yapılmıyor. Çizme basınına göre milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi. Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.



BU SEZON NE YAPTI?



Piyasa değeri 75 milyon euro olan yıldız oyuncu, bu sezon 25 maçta 9 gol atıp, 8 de asist yaptı.



