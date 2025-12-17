17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0DA
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!

Milli oyuncu Kenan Yıldız ve Juventus arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tamamen durma noktasında. Yıldız oyuncu ile Arsenal ile Chelsea ilgileniyor.

calendar 17 Aralık 2025 15:34
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
Juventus'ta başarılı bir grafik çizen Kenan Yıldız, kısa sürede tüm dünyada adından bahsettirmeyi başardı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

Torino ekibi, bir süredir milli oyuncunun sözleşmesini yenilemek istiyor. Ancak çıkmaza giren görüşmelerin tamamen durduğu iddia edildi.

ARSENAL VE CHELSEA DEVREDE

Konu ile ilgili ne Juventus'tan ne de 20 yaşındaki oyuncudan açıklama yapılmıyor. Çizme basınına göre milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi. Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Piyasa değeri 75 milyon euro olan yıldız oyuncu, bu sezon 25 maçta 9 gol atıp, 8 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
