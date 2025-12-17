Artistik buz patenci Demirboğa, başladığı "pistte" bitirecek.

Artistik buz pateni milli sporcusu Burak Demirboğa, branşa başladığı Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda bu kez son kez piste çıkarak sporculuk kariyerini noktalayacak.Son 7 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olan 29 yaşındaki Demirboğa, Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra çok sayıda uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.Buz patenine 23 sene önce 6 yaşındayken başladığı Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 18-21 Aralık'ta düzenlenecek Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda jübile yapma kararı alan Demirboğa, 8. şampiyonlukla rekorunu taçlandırmak istiyor.- Uzun süredir planlanan vedaDemirboğa, AA muhabirine, vedanın kendisi için uzun süredir planlanan bir süreç olduğunu anlatarak, olimpiyat hayalinin gerçekleşmemesinin ardından sezonu Türkiye şampiyonluğuyla tamamlayıp, kariyerini bu şekilde sonlandırmak istediğini dile getirdi.Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli'de yapılacak olmasının kendisi için özel anlam taşıdığını anlatan milli sporcu, buz ile tanıştığı pistte spora veda etmenin heyecanını yaşadığını aktardı.Demirboğa, sporculuk kariyerinin ardından Türk buz patenine katkı sunmaya devam etmek istediğine değinerek "Biraz da hüzünlüyüm buz patenini bırakacağım için kendimi bildiğimden beri yapıyorum. Gözümü burada açtım, diyebilirim. Buz pateninin içinde olacağım ama nasıl devam edeceğime yarışmadan sonra karar vereceğim." dedi.- "Artık genç sporculara destek olma zamanı"Türk buz pateninin son yıllarda daha iyi ilerlediğine, altyapıdan önemli yeteneklerin çıkacağına inandığını dile getiren Demirboğa, bu gelişimde kendisinin de emeği olduğunu söyledi.Demirboğa, her sporcu gibi kendisinin de hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu, gerçekleştiremediği bu hedefe altyapıdan gelen sporcuların kısa sürede ulaşması için elinden geleni yapacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Olimpiyatlara gidebilmek için çok senemiz olduğunu düşünmüyorum. Gitmek için çalışacak sporculara elimden gelen desteği, yardımı artık ne yapabilirsem yapacağım. Alttan gelen erkeklerde sadece benim yaş grubum değil küçüklerde de şu an gayet iyi gidiyoruz. En küçük yaştan büyük yaşlara kadar çok güzel sporcularımız var. Hem yetenekli hem çalışkanlar. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum."Ailesi ve antrenörünün kariyerindeki yerine de değinen Demirboğa, "Ailem, antrenörüm ve arkadaşlarımda bir burukluk var ama herkes benim için mutlu. Yıllardır verilen emeklerin karşılığını birlikte aldık. Antrenörümle her şeyi birlikte yaptık. Aileme ve antrenörüme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.-"Burak, Türk buz pateni tarihinde özel bir yerde"Burak Demirboğa'nın antrenörü Rana Göçmen, sporcusunun vedasının hem duygusal hem de gurur verici olduğunu anlattı.Göçmen, 1997 yılından bu yana Kocaeli'nde antrenörlük yaptığını, 2002'den beri milli takımlarda görev aldığını aktararak "Burak ile çalışmaya başladığımızda 6 yaşındaydı, bugün 29 yaşında ve emekliliğine hazırlanıyor. Üzüntüyü ve gururu aynı anda yaşıyoruz." diye konuştu.Demirboğa'nın Türkiye tarihinde erkekler kategorisinde ülkeyi çok iyi noktalara taşıdığını belirten Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı:"Avrupa ve dünya şampiyonalarına giden süreçte önemli başarılar elde etti. Olimpiyat hedefimiz bu dönemde gerçekleşmedi ama bundan sonra o yolda yürüyebileceğimiz çok iyi sporcularımız var. Burak'ın da desteğiyle onun da bilgi birikimiyle bundan sonra bu yolu beraberce yürüyüp umarım erkeklerde de olimpiyatlara sporcu hazırlayabileceğiz. Geçen sezon milli takımda yer alan Furkan Emre İnce gibi çok değerli sporcularımız var. Önümüzdeki süreçte Avrupa, dünya ve olimpiyat hedefiyle bu yolu kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."