ESPN'e konuşan birden fazla kaynağa göre, Chris Paul'un Los Angeles Clippers'tan ani ayrılışının temelinde, taraflar arasında sezon öncesinde konuşulan rol ile sahadaki gerçek kullanım arasında ciddi bir fark bulunuyordu.Paul'un kullanımındaki bu ayrışma, sezonun yalnızca 21. maçında görevine son verilmesine yol açan gerilimin zeminini hazırladı.40 yaşındaki oyun kurucu, bu yaz serbest oyuncu olarak Clippers ile bir yıllık 3,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Kaynaklara göre Paul, rolünün sınırlı olacağını bilerek imza atmıştı. Takım, Paul'u bakım gereksinimi az olan, soyunma odasında liderlik yapacak bir veteran olarak konumlandırmıştı. Clippers başkanı Lawrence Frank, imza duyurusunda Paul'un "yedek" bir rol üstleneceğini açıklamıştı.Ancak Paul, sezon öncesi maçlarda maç başına 19 dakika oynadı; 8,3 sayı ve 5,3 asist ortalamaları yakaladı. Kaynaklar, bu yükün yaz aylarında konuşulandan çok daha büyük olduğunu belirtti.Duruma yakın bir kaynak,diyerek,ifadelerini kullandı.Başantrenör Tyronn Lue, Kawhi Leonard, Bogdan Bogdanovic ve Bradley Beal'ın sakatlıkları nedeniyle sezona girilirken Paul'u daha yoğun kullandı. Paul kısa sürede ikinci beşin lideri hâline geldi ve bu grup, antrenmanlarda sık sık ilk beşi mağlup etti.Paul'un artan rolü, onu daha baskın ve sesli bir liderliğe itti. Kaynaklara göre bu durum, bazı koçlar ve oyuncular tarafından rahatsız edici bulundu. Frank, yaz boyunca birçok oyuncuya Paul'un rolünün çok sınırlı olacağını özellikle vurgulamış, bazı isimler Paul'un varlığının kendi rollerini nasıl etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirmişti.Yaz aylarında yapılan birçok görüşmede Paul, sınırlı rol çerçevesini kabul ettiğini, ancak rekabet etme fırsatı istediğini belirtmişti. Ayrıca kendisini teknik ekibin bir uzantısı gibi konumlandırmaya hazır olduğunu söylemişti.Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs formasıyla 82 maçın tamamına ilk beş başlayan Paul'un, anlamlı süre beklentisi, normal sezon başladığında organizasyonun planlarıyla çelişti.Kaynaklara göre Paul, Lawrence Frank ile daha pozitif olması ve kulübün "ayrıştırıcı" olarak gördüğü davranışlardan kaçınması yönünde birden fazla toplantı yaptı. Tyronn Lue ve özellikle yardımcı başantrenör Jeff Van Gundy ile yaşanan tartışmalar tansiyonu yükseltti. Son kırılma, 30 Kasım'da Miami'ye yapılan uçuşta Van Gundy'nin, Paul'u savunma düzenini izinsiz değiştirmekle suçlamasıyla yaşandı.Frank, 2 Aralık gecesi saat 23.00 sularında Atlanta'daki bir otel odasında Paul'a görevine son verildiğini bildirdi. Paul, takım arkadaşı Brook Lopez'i de "karakter tanığı" olarak odaya çağırarak kendini savunmaya çalıştı, ancak kulüp kararını çoktan vermişti.Clippers, 6 galibiyet – 20 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 14. sırada bulunuyor. Paul ise evinde kalmayı sürdürüyor, takımın eski Playa Vista tesislerinde bireysel çalışmalar yapıyor ve bir takas ya da sözleşme feshi (buyout) ihtimalini bekliyor. Clippers, Paul ile birlikte bir takas çözümü üzerinde çalışmayı planlıyor.