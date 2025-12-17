Triatlonda 'okul' çalışmaları

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, tarihte ilk defa İstanbul'da Asya ve Avrupa Şampiyonası'nı bir arada gerçekleştirdiklerini ve 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katıldıklarını hatırlatarak 2025'te "ilklere" imza attıklarını söyledi.Federasyon başkanlığına geçen yılın kasım ayında yeniden seçilen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığı görevini de yürüten Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Türkiye'de bu yıl iki büyük organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yalçınkaya,dedi.Sene içerisinde 100'ün üzerinde bölgesel lig yarışları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Yalçınkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'na federasyon olarak ilk defa katıldıklarına aktardı.İslam Oyunlarında 4 sporcuyla 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alındığına vurgu yapan Yalçınkaya,ifadelerini kullandı.Federasyon olarak 2026'ya "sıkı" hazırlandıklarını anlatan Bayram Yalçınkaya,diye konuştu.Alt yapı eğitimi için öğretim yöntemlerini gösteren modül hazırlandığını aktaran Yalçınkaya, şu bilgileri verdi:Federasyon Başkanı Yalçınkaya, hazırladıkları projeyi bakanlık projesi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek,değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin branşta çok iyi noktalara geldiğini dile getiren Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı: