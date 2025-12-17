17 Aralık
Triatlonda "okul" çalışmaları

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2025 yılında ilklere imza attıklarını belirterek, Asya ve Avrupa Şampiyonası'nın tarihte ilk kez İstanbul'da birlikte düzenlendiğini, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise federasyon olarak ilk kez yer alıp 3 madalya kazandıklarını söyledi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Triatlonda 'okul' çalışmaları
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, tarihte ilk defa İstanbul'da Asya ve Avrupa Şampiyonası'nı bir arada gerçekleştirdiklerini ve 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katıldıklarını hatırlatarak 2025'te "ilklere" imza attıklarını söyledi.

Federasyon başkanlığına geçen yılın kasım ayında yeniden seçilen, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Sporcu Sağlığı, Performansı ve Hizmet Kalite Standartları Daire Başkanlığı görevini de yürüten Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bu yıl iki büyük organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yalçınkaya, "Birincisi mart ayında İstanbul'da Avrupa Federasyonunun uluslararası kongresiydi. Burada Avrupa Federasyonunun yeni yönetimi belli oldu ve kurulları seçildi. Ben de tarihte ilk kez Türkiye'yi temsilen yönetim kuruluna seçildim." dedi.


Sene içerisinde 100'ün üzerinde bölgesel lig yarışları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sporun birleştirici gücünden, sosyal gücünü öne çıkartmak için İstanbul'un köprü simgesiyle iki kıtayı birleştirmesi üzerine tarihte ilk kez Asya ile Avrupa Şampiyonası'nı bir arada İstanbul'da gerçekleştirdik. 50'nin üstünde ülkenin katılımıyla çok büyük bir organizasyon oldu. Türkiye'nin gücünü ve Türkiye triatlon gücünü öne çıkaran bir organizasyon oldu. Hepimizin, tüm emek verenlerin gerçekten gurur duyduğu bir organizasyondu." ifadelerini kullandı.

- "Çoklu oyunlarda ilk kez madalya alıyoruz."

Yalçınkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'na federasyon olarak ilk defa katıldıklarına aktardı.

İslam Oyunlarında 4 sporcuyla 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alındığına vurgu yapan Yalçınkaya, "Daha önce İslam oyunlarında triatlon branşı yer almamıştı, duatlon olarak yer aldı çünkü çölde uygun traitlon ortamı yoktu. Tarihimizde büyük bir başarı, ilk kez katıldığımız bir organizasyonda böyle çoklu oyunlarda ilk kez madalya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Triatlon okulu projesi"

Federasyon olarak 2026'ya "sıkı" hazırlandıklarını anlatan Bayram Yalçınkaya, "Uzun yıllardır hazırladığımız bir projemiz var, 'triatlon okulu' projesi. Türkiye triatlon tarihinin dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Alt yapıdan çok yönlü gelişmiş bir çocuk 11-12 yaşına geldiğinde belki çok iyi bir yüzücü olacak, belki çok iyi bir bisikletçi olacak, belki çok iyi bir atlet olacak. Modern pentatloncu olabilir, triatlet olabilir veya su topu sporcusu bile olabilir. Böylelikle 5 ya da 6 olimpik branşın alt yapısını oluşturabileceğiz." diye konuştu.

Alt yapı eğitimi için öğretim yöntemlerini gösteren modül hazırlandığını aktaran Yalçınkaya, şu bilgileri verdi:

"Bu modülü web sayfası haline getirdik ve şu anda tablet ve cep telefonu uygulaması da bitti. Bazı kulüplerimiz ön testlerine başladı. Büyük ihtimalle ocak sonunda hazır hale gelecek ve önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz."

Federasyon Başkanı Yalçınkaya, hazırladıkları projeyi bakanlık projesi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "İl müdürlükleri ve bakanlığımızla koordineli bu projeyi yönetmeyi planlıyoruz. Hazır hale geldiğimizde bakanlığımıza projeyi sunacağız. Kabul ederlerle birlikte ilerlemek istiyoruz, kabul etmezlerse de federasyon olarak buna devam edeceğiz. Şu an 57 ilde faaliz. Bu illerde start alarak 'triatlon okulu projesi'ni hayata geçirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin branşta çok iyi noktalara geldiğini dile getiren Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilimsel destek anlamında arka planda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Triatlonun çoklu branş olması, çok yönlü gelişim, çok yönlü düşünmesiyle antrenman bilimine katkılar sağlıyor. O yüzden geçen sene uluslararası organizasyonlarda hem gençlerde hem elitler kategorilerinde sporcularımız dünya ve Avrupa sıralamalarını çok geliştirdi. Önümüzdeki yıl daha da üstüne koyarak gideceğiz."

  • KL
