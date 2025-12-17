17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Başakşehir'de Galatasaray öncesi iki eksik!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak Başakşehir'de iki futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.

17 Aralık 2025
Başakşehir'de Galatasaray öncesi iki eksik!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında RAMS Başakşehir, perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Başakşehir, geçen sezon Trendyol Süper Ligi 5. sırada bitirerek Avrupa kupaları bileti alması dolayısıyla kupaya grup aşamasında dahil oldu.


Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran turuncu-lacivertli takım, Galatasaray karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak kupaya iyi başlamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

RAMS Başakşehir'de 21 Aralık'ta başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.

Başakşehir ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda geçen sezon da karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan grup maçı, 2-2 berabere sonuçlandı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'in 9. haftasında ise sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.