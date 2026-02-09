09 Şubat
Galatasaray'da Kenan Yıldız'a özel önlem: Sacha Boey

Galatasaray, Juventus maçında Kenan Yıldız'ı durdurmak için Sacha Boey'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı kritik karşılaşmanın planlarını şimdiden hazırladı

Teknik ekip, zorlu mücadele için detaylı bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

BOEY İLK 11'E

Sarı-kırmızılılarda yeniden takıma katılan Sacha Boey ile ilgili önemli bir karar alındı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Juventus maçında Fransız oyuncuya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ'A ÖZEL ÖNLEM: SACHA BOEY

Galatasaray cephesinde Juventus'un etkili isimlerinden Kenan Yıldız için özel bir önlem planlanıyor.

Bu doğrultuda Sacha Boey'in, maç boyunca Kenan Yıldız'ı bire bir savunma ile durdurmasının hedeflendiği öğrenildi.

Teknik heyetin, Boey'in atletizmi ve savunma disipliniyle bu eşleşmeden maksimum verim almayı amaçladığı ifade edildi.

Galatasaray, Juventus karşısında hem savunma güvenliğini artırmak hem de rakibin hücum gücünü sınırlamak adına bu özel planla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY–JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın Juventus'u ağırlayacağı mücadele, 17 Şubat 2026 Salı günü İstanbul'da oynanacak. 

