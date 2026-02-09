Erzurum spor altyapısına güç kattı

Erzurum'da hizmete açılan modern salonlar, kentin spor altyapısına önemli katkı sağladı.



Kentteki Palandöken Spor Kompleksi, boks, güreş, cimnastik ve badminton branşlarında sporcuların antrenman yapabileceği modern salonlardan oluşuyor.



Branşlarına özel 400 metrekare salonlar, sporculara "özel ve kesintisiz" çalışma imkanı sunuyor.



Son sistem ekipmanlarla donatılan tesis, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanacak sporcular için "gerçek" müsabaka ortamı yaratıyor.



Antrenörlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, özellikle altyapı sporcularının gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.



BRANŞA ÖZEL SALON



Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, kentteki spor salonlarında antrenman sıkıntısı yaşandığını fark ettiklerini, antrenörlerin daha iyi ortamda çalışma yapma talebi üzerine de harekete geçtiklerini söyledi.



Farklı branşlardaki sporcuların yeni kompleskte çalıştığını aktaran Çakmur, "Burayı yaparken aslında 3 salon yapma niyetimiz vardı ama 4 salona çevirdik. 400'er metrekarelik badminton, cimnastik, güreş ve boks salonlarını oluşturarak, antrenör ve sporcularımız için açtık. Şu anda bu spor kampüsünün içinde 4 bireysel spor salonu sporcularımızın hizmetinde." dedi.



Bu tür çalışmaların sporcuları başarıya götürdüğünü vurgulayan Çakmur, "Sporcularımızın çalışma şartları ve çalıştıkları malzemelerini kaliteli hale getirdiğimizde zaman içinde başarının gelmeme şansı yok. Biliyoruz ki Türkiye şampiyonalarına, hatta olimpiyatlara buradan sporcu vereceğiz. Bu şartları iyileştirdikçe, devletimizin imkanlarını çocuklarımıza yansıttığımız sürece elbette madalya kaçınılmaz hale gelecektir." diye konuştu.



Salonların kentin spor şehri olması yolunda önemine dikkati çeken Çakmur, "Sadece bireysel spor salonlarımızla değil, ev hanımlarımıza ve engellilerimize yönelik haftanın belirli günlerinde burada spor yapma imkanı bulunuyor. Bu altyapılarımızdan ileride inşallah madalya getiren, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların yetişmesini hedef koyduk." ifadelerini kullandı.



ULUSLARARASI BAŞARILAR GELECEK



Türkiye Boks Milli Takım Antrenörü Ahmet Dursunoğlu da yaklaşık 9 senedir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde boks antrenörlüğü yaptığını, bu sürede yeterli antrenman salonuna sahip olamadıklarını ve bu yüzden sporcuların performanslarında eksiklikler yaşandığını dile getirdi.



Bireysel spor salonlarının sporcu yetişmesine olumlu katkı sağlayacağını kaydeden Dursunoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ekipmanların kaliteli ve modern olması şehrimizdeki sporcuların gelişmesi açısından çok büyük katkı sağlayacak. Amacımız da zaten bu. Bu çocukların öncelikle ahlaklı bireyler olmalarını, sonrasında ise ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanmalarını istiyoruz. Burası sadece bizim kendi branşımıza özgü bir salon olduğu için ister istemez motivasyon, disiplin ve dikkat açısından güzel katkılar sundu. Birkaç sene içinde, bu salonlarımızda alınan eğitimle hem ulusal hem de uluslararası arenalarda çok güzel başarılar geleceğini düşünüyorum."



