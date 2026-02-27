27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Derya Yannier: "EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, mücadele ettikleri EuroLeague'deki adaletsiz gelir dağılımı hakkında konuştu.

27 Şubat 2026 19:01
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Sporx.com
Derya Yannier: 'EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem'
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier; EuroLeague ile olan ilişkiler, gelir dağılımı ve şubenin ekonomik düzeyi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞ DIŞI BİR YÖNTEM"

EuroLeague'deki adaletsiz gelir dağıtımı hakkında eleştrilerde bulunan ve bu sistemin değişmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Derya Yannier, "Yaklaşık iki-üç senedir kavgasını verdiiğim bir konu var: Euroleague'deiki gelir dağıtımı modelinin çok adil olmadığını düşünüyorum. Şu anda tamamen yerel televiziyon anlaşmaları üzerine kurulimuş bir dağıtım modeli var. Bazı örnekte bu geliri sadece bir taikım alabiliyor. Kimi ülkede de iki-üç takımın bölüştüğü bir seinaryo var. Kulübün geçmiş sporitif başarısı, marka değeri, global izlenirliği, sosyal medya erişimi hiçbir şekilde baz alınmıyor. Bu, dünyadaki örneklere bakınca çok çağ dışı bir yöntem. Çünkü bu yerel televizyon kanalları bizim maçımızı da satarak para kazanıyor. Bu sisitem değişirse otoimatikman Euroileague'den daha fazla para alacak Fenerbahçe. Yakın gelecekte oradan bir ek gelir alaicağız diye ümit ediyorum."

"İLK KEZ ZARAR ETMEDEN SEZONU BİTİREBİLİRİZ"

Bu sezon sponsorluk çalışmaları, maç öncesi şovler ve çeşitli etkinlikler ile elde edilen gelirler sayesinde ekonomik olarak hiç olmadıkları kadar iyi bir durumda olduklarını belirten Yannier, "Şu anda saiha içi etkinliklerde maç önü şovlairıyla, maç sırasındaki etkinliklerle Avrupa'da parmakla gösterilen bir noktadayız. Bu maç etkinlikleiri tamamen sponsorlar tarafından karşılanıyor ve sıfır maliyetle yaipılıyor. Geçen sezon sadece Yellow üzerinden 1 milyon eurodan fazla gelir yarattık. Geçen sezonu 4 ila 5 milyon euro zararla kapattık. Bu sezon sonu geldiğinde bunu baişa baş hale getirmeyi hedefliyoiruz. Eğer başarabilirsek basketibol şubesi tarihinde ilk kez zarar etmeden bir sezonu bitirecek."dedi.
 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
