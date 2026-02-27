Derya Yannier: 'EuroLeague'in yaptığı çağ dışı bir yöntem'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier; EuroLeague ile olan ilişkiler, gelir dağılımı ve şubenin ekonomik düzeyi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



"ÇAĞ DIŞI BİR YÖNTEM"



EuroLeague'deki adaletsiz gelir dağıtımı hakkında eleştrilerde bulunan ve bu sistemin değişmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Derya Yannier, "Yaklaşık iki-üç senedir kavgasını verdiiğim bir konu var: Euroleague'deiki gelir dağıtımı modelinin çok adil olmadığını düşünüyorum. Şu anda tamamen yerel televiziyon anlaşmaları üzerine kurulimuş bir dağıtım modeli var. Bazı örnekte bu geliri sadece bir taikım alabiliyor. Kimi ülkede de iki-üç takımın bölüştüğü bir seinaryo var. Kulübün geçmiş sporitif başarısı, marka değeri, global izlenirliği, sosyal medya erişimi hiçbir şekilde baz alınmıyor. Bu, dünyadaki örneklere bakınca çok çağ dışı bir yöntem. Çünkü bu yerel televizyon kanalları bizim maçımızı da satarak para kazanıyor. Bu sisitem değişirse otoimatikman Euroileague'den daha fazla para alacak Fenerbahçe. Yakın gelecekte oradan bir ek gelir alaicağız diye ümit ediyorum."



"İLK KEZ ZARAR ETMEDEN SEZONU BİTİREBİLİRİZ"



Bu sezon sponsorluk çalışmaları, maç öncesi şovler ve çeşitli etkinlikler ile elde edilen gelirler sayesinde ekonomik olarak hiç olmadıkları kadar iyi bir durumda olduklarını belirten Yannier, "Şu anda saiha içi etkinliklerde maç önü şovlairıyla, maç sırasındaki etkinliklerle Avrupa'da parmakla gösterilen bir noktadayız. Bu maç etkinlikleiri tamamen sponsorlar tarafından karşılanıyor ve sıfır maliyetle yaipılıyor. Geçen sezon sadece Yellow üzerinden 1 milyon eurodan fazla gelir yarattık. Geçen sezonu 4 ila 5 milyon euro zararla kapattık. Bu sezon sonu geldiğinde bunu baişa baş hale getirmeyi hedefliyoiruz. Eğer başarabilirsek basketibol şubesi tarihinde ilk kez zarar etmeden bir sezonu bitirecek."dedi.