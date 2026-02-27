Futbolda haftanın maç fikstürü

Trendyol Süper Lig'e 24, Trendyol 1. Lig'e 28, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 26, Beyaz Grup'a 28, Nesine 3. Lig'e ise 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
27 Şubat Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
- Trendyol 1. Lig
27 Şubat Cuma:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Şubat Cumartesi:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)
1 Mart Pazar:
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
28 Şubat Cumartesi:
15.00 Fethiyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)
15.00 Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK (Aliağa Atatürk)
15.00 Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Aleattin Kurt)
15.30 Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
1 Mart Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Menemen FK (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 Mardin 1969 Spor-Adanaspor (21 Kasım Şehir)
15.00 Ankara Demirspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (TCDD Ankara Demirspor)
Beyaz Grup:
28 Şubat Cumartesi:
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor (Erbaa İlçe)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928 (İnegöl İlçe)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 MKE Ankaragücü-Karaman FK (Eryaman)
1 Mart Pazar:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Elazığ)
15.00 Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor (Ali Hoşfikirer)
- Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:28 Şubat Cumartesi:
15.00 Galataspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB Beyoğlu)
15.00 Yalova FK 77-Küçükçekmece Sinopspor (Yalova Atatürk)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Silivrispor (Osmanlı)
15.00 İnkılap Futbol-Kestel Çilekspor (Ömerli)
1 Mart Pazar:
13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Çorluspor 1947 (Alemdağ)
15.00 Edirnespor-Bulvarspor (Edirne Şehir)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Polatlı 1926 Spor (İnegöl İlçe)
2. Grup:
28 Şubat Cumartesi:
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Malatya Yeşilyurtspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-12 Bingölspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Silifke Belediyespor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
1 Mart Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Suvermez Kapadokyaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 Erciyes 38 Futbol-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Karaköprü Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Niğde Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kilis 1984 (Kırşehir Ahi)
3. Grup:
28 Şubat Cumartesi:
13.00 52 Orduspor-Artvin Hopaspor (19 Eylül)
13.00 Amasyaspor-Çayelispor (12 Haziran)
13.00 Karabük İdmanyurdu-1926 Bulancakspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
1 Mart Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Sebat Gençlikspor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Orduspor 1967 (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)
14.00 Tokat Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
15.00 Giresunspor-Fatsa Belediyespor (Çotanak)
4. Grup:
28 Şubat Cumartesi:
15.00 Tire 2021 FK-Oktaş Uşakspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
16.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-İzmir Çoruhlu FK (Spor Toto Akhisar)
16.00 Eskişehirspor-Afyonspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
1 Mart Pazar:
15.00 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)
15.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Kütahyaspor-Nazillispor (Dumlupınar)
20.00 Karşıyaka-Altay (Alsancak Mustafa Denizli)
