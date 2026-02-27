Beşiktaş'a 20 milyon TL'lik gelir

Beşiktaş, Göztepe maçında önemli bir gelir elde etti.
Tüpraş Stadı'nı dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, Kartal Yuvası mağazaları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. Gün içerisinde gerçekleştirilen forma ve ürün satışlarından yaklaşık 8.5 milyon TL'lik ciro yapıldı. Maç günü hasılatı ve diğer gelir kalemlerinin de eklenmesiyle birlikte siyah-beyazlı kulübün toplam geliri 20 milyon TL seviyesine ulaştı.
Tüpraş Stadı'nı dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, Kartal Yuvası mağazaları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. Gün içerisinde gerçekleştirilen forma ve ürün satışlarından yaklaşık 8.5 milyon TL'lik ciro yapıldı. Maç günü hasılatı ve diğer gelir kalemlerinin de eklenmesiyle birlikte siyah-beyazlı kulübün toplam geliri 20 milyon TL seviyesine ulaştı.