27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Beşiktaş'a 20 milyon TL'lik gelir

Beşiktaş, Göztepe maçı biletleri ve maç sonrası Kartal Yuvası'nda yaptığı satışlarla yaklaşık 20 milyon TL'lik gelir elde etti.

calendar 27 Şubat 2026 10:09
Haber: Fotomaç
Beşiktaş, Göztepe maçında önemli bir gelir elde etti.

Tüpraş Stadı'nı dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, Kartal Yuvası mağazaları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. Gün içerisinde gerçekleştirilen forma ve ürün satışlarından yaklaşık 8.5 milyon TL'lik ciro yapıldı. Maç günü hasılatı ve diğer gelir kalemlerinin de eklenmesiyle birlikte siyah-beyazlı kulübün toplam geliri 20 milyon TL seviyesine ulaştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
