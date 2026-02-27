27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Filede Aras Kargo evinde Göztepe deplasmanda

Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo evinde İlbank'la, Göztepe ise deplasmanda Eczacıbaşı'yla karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olan Aras Kargo 28 Şubat Cumartesi günü evinde 24'üncü hafta maçında düşme hattındaki İlbank'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Biletler üçüncü kategori 200, ikinci kategori 250 ve birinci kategori ve deplasman tribünü 400 TL'den satışa sunuldu. Ligde 23 maçta 11 galibiyet alan İzmir ekibi, 5 galibiyeti bulunan Başkent temsilcisini ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenmişti.

Deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendikten sonra geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 dize getirerek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Göztepe, Eczacıbaşı'nın konuğu olacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki randevu aynı saatte başlayacak. İzmir'de rakibine 3-0 kaybeden Göz-Göz, bu kez kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Son 6 maçını kaybeden ve düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 14.00'te Ankara'da 3'üncü sıradaki Zeren Spor karşısında çıkış arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
