Filede Aras Kargo evinde Göztepe deplasmanda

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olan Aras Kargo 28 Şubat Cumartesi günü evinde 24'üncü hafta maçında düşme hattındaki İlbank'la karşı karşıya gelecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Biletler üçüncü kategori 200, ikinci kategori 250 ve birinci kategori ve deplasman tribünü 400 TL'den satışa sunuldu. Ligde 23 maçta 11 galibiyet alan İzmir ekibi, 5 galibiyeti bulunan Başkent temsilcisini ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenmişti.



Deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendikten sonra geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 dize getirerek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Göztepe, Eczacıbaşı'nın konuğu olacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki randevu aynı saatte başlayacak. İzmir'de rakibine 3-0 kaybeden Göz-Göz, bu kez kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Son 6 maçını kaybeden ve düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 14.00'te Ankara'da 3'üncü sıradaki Zeren Spor karşısında çıkış arayacak.



