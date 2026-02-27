Sergen Yalçın: 'Her maçımız final'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Deneyimli teknik adam, sözlerine oyuncularına teşekkür ederek başladı.
Sergen Yalçın, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz performans beni gerçekten çok mutlu etti. Formaya yakışan şekilde mücadele ediyorsunuz, bize yakışan da." dedi.
Sözlerine devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz büyük. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Süper Lig'de 11 final maçımız var. Her maçı final olarak görüyorum." dedi.
Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi söyleyen Sergen Yalçın, "Oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Bu da beni ve Beşiktaşlıları çok heyecanlandırıyor." sözlerini sarf etti.
