27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Sergen Yalçın: "Her maçımız final"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligdeki Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Deneyimli teknik adam, sözlerine oyuncularına teşekkür ederek başladı.

Sergen Yalçın, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz performans beni gerçekten çok mutlu etti. Formaya yakışan şekilde mücadele ediyorsunuz, bize yakışan da." dedi.

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz büyük. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Süper Lig'de 11 final maçımız var. Her maçı final olarak görüyorum." dedi.

Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi söyleyen Sergen Yalçın, "Oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Bu da beni ve Beşiktaşlıları çok heyecanlandırıyor." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
