27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Galatasaray'da derbi için kart uyarısı

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart sınırında yer alıyor. Teknik heyet, Beşiktaş derbisi öncesi iki futbolcuyu kart konusunda uyardı.

calendar 27 Şubat 2026 10:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbi için kart uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Ligde son 30 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

Abdülkerim ve Eren sınırda

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, bu müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
