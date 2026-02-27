26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
2-3109'
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Tarık Çetin: "Tura inandık ama olmadı!"

Fenerbahçeli kaleci Tarık Çetin, Nottingham Forest maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 27 Şubat 2026 01:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 01:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tarık Çetin: 'Tura inandık ama olmadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'da ilk sınavını Nottingham Forest deplasmanında veren Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tarık Çetin "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Taraftarların desteği hakkında açıklama yapan 29 yaşındaki kaleci "Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar." ifadelerini kullandı.

Performansı hakkında övgü dolu sözler üzerine Tarık Çetin "Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma." açıklamasını yaptı.

Bu arada karşılaşma sonrası Vitor Perreira, Tarık Çetin'i performansından dolayı kutladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.