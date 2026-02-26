Haber Tarihi: 26 Şubat 2026 12:49 -
Güncelleme Tarihi:
26 Şubat 2026 12:49
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Merkür retrosu
Merkür retrosu etkisini temmuz ayından bu yana sürdürüyor. Merkür gerileme dönemi her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Bu süreç iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili zorluklar ve aksilikler getirdiği düşünülen zaman dilimleridir. Peki, Retro ve etkileri ne zaman bitecek?
Göklerde geri gidiş sona eriyor… 2026 yazına damgasını vuran Merkür retrosu, 10 Ağustos 2026 itibarıyla sona eriyor. Astrologlara göre, bu dönem boyunca yaşanan iletişim krizleri, elektronik arızalar ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş etkisini yitirecek.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılında üç kez yaşanacak Merkür retrosunun ikinci evresi, Aslan burcunda gerçekleşti. Bu dönemin başlangıcı kaynaklara göre 17 veya 18 Temmuz 2026 olarak kayıtlara geçerken, bitiş tarihi olarak çoğu kaynak 10 ya da 11 Ağustos 2026 tarihini gösteriyor.ASTROLOJİK ETKİLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Uzmanlara göre Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte iletişim, ticaret, seyahat ve teknolojik konularda yaşanan aksamalar normale dönecek.Ancak retro sonrası birkaç günlük "gölge dönemi" nedeniyle etkiler hemen kaybolmayabilir. Özellikle 13-14 Ağustos'a kadar temkinli olmakta fayda var.
