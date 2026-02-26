Haber Tarihi: 26 Şubat 2026 12:49 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 12:49

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Merkür retrosu

Merkür retrosu etkisini temmuz ayından bu yana sürdürüyor. Merkür gerileme dönemi her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Bu süreç iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili zorluklar ve aksilikler getirdiği düşünülen zaman dilimleridir. Peki, Retro ve etkileri ne zaman bitecek?

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Merkür retrosu
Abone Ol
Göklerde geri gidiş sona eriyor… 2026 yazına damgasını vuran Merkür retrosu, 10 Ağustos 2026 itibarıyla sona eriyor. Astrologlara göre, bu dönem boyunca yaşanan iletişim krizleri, elektronik arızalar ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş etkisini yitirecek.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılında üç kez yaşanacak Merkür retrosunun ikinci evresi, Aslan burcunda gerçekleşti. Bu dönemin başlangıcı kaynaklara göre 17 veya 18 Temmuz 2026 olarak kayıtlara geçerken, bitiş tarihi olarak çoğu kaynak 10 ya da 11 Ağustos 2026 tarihini gösteriyor.

ASTROLOJİK ETKİLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Uzmanlara göre Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte iletişim, ticaret, seyahat ve teknolojik konularda yaşanan aksamalar normale dönecek.

Ancak retro sonrası birkaç günlük "gölge dönemi" nedeniyle etkiler hemen kaybolmayabilir. Özellikle 13-14 Ağustos'a kadar temkinli olmakta fayda var.


Diğer Haberler

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Şampiyonlar Ligi Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura günü!
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler Trendyol Süper Lig Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
İsmail Yüksek: 'Galatasaray ile 2 puan var...' UEFA Avrupa Ligi İsmail Yüksek: "Galatasaray ile 2 puan var..."
Hudson-Odoi: ''Pereira bizi motive etti!' UEFA Avrupa Ligi Hudson-Odoi: ''Pereira bizi motive etti!"
Vitor Pereira: 'Devrede 4 değişikliğe mecburdum' UEFA Avrupa Ligi Vitor Pereira: "Devrede 4 değişikliğe mecburdum"
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' UEFA Avrupa Ligi Kerem Aktürkoğlu: "Fenerbahçe şampiyon olacak"
Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez Fenerbahçe Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez
Matteo Guendouzi: 'Gurur duymalıyız!' UEFA Avrupa Ligi Matteo Guendouzi: "Gurur duymalıyız!"
Tarık Çetin: 'Tura inandık ama olmadı!' UEFA Avrupa Ligi Tarık Çetin: "Tura inandık ama olmadı!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: "Ben de sizi sevmiyorum"
2
Nottingham Forest - Fenerbahçe: İlk 11'ler
3
UEFA, Türk futbolunun karnesini yayınladı
4
Samsunspor fark atarak turladı!
5
Juventus'a Osimhen için tazminat engeli!
6
Damien Comolli: "Yıllarca canımız acıyacak"
7
Prestianni: "Maymun dedim ama ırkçı değilim"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.