Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Merkür retrosu

Göklerde geri gidiş sona eriyor… 2026 yazına damgasını vuran Merkür retrosu, 10 Ağustos 2026 itibarıyla sona eriyor. Astrologlara göre, bu dönem boyunca yaşanan iletişim krizleri, elektronik arızalar ve yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş etkisini yitirecek.

2026 yılında üç kez yaşanacak Merkür retrosunun ikinci evresi, Aslan burcunda gerçekleşti. Bu dönemin başlangıcı kaynaklara göre 17 veya 18 Temmuz 2026 olarak kayıtlara geçerken, bitiş tarihi olarak çoğu kaynak 10 ya da 11 Ağustos 2026 tarihini gösteriyor.

Uzmanlara göre Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte iletişim, ticaret, seyahat ve teknolojik konularda yaşanan aksamalar normale dönecek.

Ancak retro sonrası birkaç günlük "gölge dönemi" nedeniyle etkiler hemen kaybolmayabilir. Özellikle 13-14 Ağustos'a kadar temkinli olmakta fayda var.