25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Giorgio Chiellini'den Spalletti için açıklama!

Juventus Direktörü Giorgio Chiellini, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 02:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyan ekibinde teknik direktör Luciano Spalletti, Galatasaray maçından sonra konuşmadı ve konuşmaya yönetimden Chiellini geldi.

İtalyan futbol insanı, Galatasaray maçından sonra, "Luciano Spalletti yok çünkü bir yöneticinin gelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Performansıma rağmen sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık ancak aynı zamanda gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bu duygu, sezonun sonuna doğru yeniden kıvılcımı yakalamak için bir başlangıç noktası olmalı." dedi.

Juventus için sezonun geri kalanıyla ilgili gelen soruya cevap veren Chiellini, "Oyunculara ve teknik direktöre güvenmek gerekiyor. Ligin bitmesine 12 maç kaldı ve bu dönem, çok şeyin belirleneceği bir dönem. İyi bir takımımız var ve bunu kanıtladı, tökezlemeler ve engellere rağmen gelişme yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Juventus, ekim ayında göreve getirdiği teknik direktör Luciano Spalletti ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. İtalyan ekibinin daha önce yeni sözleşme imzalamak istediği Spalletti'nin son dönemde alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu oldu.

Spalletti'nin geleceğiyle ilgili konuşan Chiellini, "Luciano Spalletti'nin geleceği konusunda hiçbir şüphe yok. Oturup gelecek planlarımızı paylaşıp, zamanı geldiğinde işleri resmiyete dökme fırsatımız olacak. Spalletti her zaman bir öncelikti ve hiçbir zaman şüpheye yer yoktu." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
