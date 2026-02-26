26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Galatasaray'a çeyrek final mesajı!

Osman Şenher, Galatasaray'ın Liverpool veya Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceğini öne sürdü.

calendar 26 Şubat 2026 10:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Juventus'u geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

Osman Şenher, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray'ın tur atlamasını değerlendirdi. Şenher, Galatasaray'ın, Juventus veya Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceğini öne sürdü.

İşte Osman Şenher'in yazısındaki o bölüm:

"Bu kolay bir iş değil, bunu samimi söylüyorum. Devler Ligi'ni hiç kimse Süper Lig ile karşılaştırmasın. Burası ayrı bir kategori. Galatasaray burada başarılı olmak için çok diyet ödedi, şanssızlıklar yaşadı. Ama şimdi doğruyu yapmaya başladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Juventus'u, Liverpool'u, Ajax'ı yeneceksin, Atletico ile berabere kalacaksın, bunu başarmak her babayiğidin işi değil. Futbolcuları, teknik ekibi, taraftarı, yönetimi alkışlamak lazım.

Cuma günü kura çekilecek, rakip ya Tottenham ya da Liverpool olacak. Sarı-kırmızılılar son iki sezon içerisinde bu iki takımı da yendi. Ben bu başarının devam edeceğini düşünüyorum."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
