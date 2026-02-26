Galatasaray'a çeyrek final mesajı!

Galatasaray, Juventus'u geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
Osman Şenher, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray'ın tur atlamasını değerlendirdi. Şenher, Galatasaray'ın, Juventus veya Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceğini öne sürdü.
İşte Osman Şenher'in yazısındaki o bölüm:
"Bu kolay bir iş değil, bunu samimi söylüyorum. Devler Ligi'ni hiç kimse Süper Lig ile karşılaştırmasın. Burası ayrı bir kategori. Galatasaray burada başarılı olmak için çok diyet ödedi, şanssızlıklar yaşadı. Ama şimdi doğruyu yapmaya başladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Juventus'u, Liverpool'u, Ajax'ı yeneceksin, Atletico ile berabere kalacaksın, bunu başarmak her babayiğidin işi değil. Futbolcuları, teknik ekibi, taraftarı, yönetimi alkışlamak lazım.
Cuma günü kura çekilecek, rakip ya Tottenham ya da Liverpool olacak. Sarı-kırmızılılar son iki sezon içerisinde bu iki takımı da yendi. Ben bu başarının devam edeceğini düşünüyorum."
