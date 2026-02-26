UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Allianz Stadyumu'ndaki maçın normal süresini 3-0 geride kapattı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Galatasaray, uzatma dakikalarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile iki gol bularak skoru 3-2'ye getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmada Juventus'un gollerini 37. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie attı.
90 dakikadaki 3-0'lık Juventus üstünlüğü sonrası uzatma dakikalarına geçildi. Galatasaray, Juventus karşısında aradığı golü 105+1. dakikada Victor Osimhen ile buldu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 119. dakikada bir gol daha buldu ve skor 3-2'ye geldi.
Galatasaray, Juventus'a 120 dakika sonunda 3-2 kaybetti ancak ilk maçtaki 5-2'lik üstünlükle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
İtalyan ekibi Juventus, Lloyd Kelly'nin 49. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Galatasaray, mağlubiyete rağmen ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, bu turda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 27 Şubat Cuma günü belli olacak.
İLK YARIM SAAT GOLSÜZ GEÇTİ
Galatasaray, ilk yarım saatlik bölümde Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile rakip kalede etkili oldu. Juventus ise Federico Gatti ve Manuel Locatelli ile Galatasaray kalesinde gol aradı.
PENALTI KARARI
Juventus, karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Galatasaray ceza sahasındaki pozisyonda Lucas Torreira, Thuram'a kayarak müdahalede bulunmak istedi. Hakem Joao Pinheiro, Torreira'nın Thuram'a müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
JUVENTUS ÖNE GEÇTİ
Juventus'ta kazanılan penaltıda topun başına Manuel Locatelli geçti. Locatelli, 37. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi. Juventus, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
İLK YARI 1-0
Juventus ile Galatasaray arasındaki rövanş maçının ilk yarısını İtalyan ekibi 1-0 önde tamamladı.
JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI
Juventus forması giyen Lloyd Kelly, 47. dakikada Barış Alper'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
Hakem Joao Pinheiro, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Kelly'ye 49. dakikada doğrudan kırmızı kart gösterdi.
OKAN BURUK'TAN İKİ HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 59. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Sacha Boey ve Leroy Sane, Roland Sallai ve Noa Lang yerine oyuna dahil oldu.
JUVENTUS'TAN İKİNCİ GOL
Juventus, 10 kişi olmasına rağmen 70. dakikada Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Kalulu'nun yerden ortasında Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top arka direkteki Federico Gatti'ye geldi. Gatti, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durum 2-0'a geldi.
SARA YERİNE İLKAY OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'un ikinci golünün ardından Gabriel Sara yerine İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü.
JUVENTUS'TAN ÜST ÜSTE ATAKLAR
Juventus, Galatasaray karşısında son bölümde üst üste tehlikeli ataklar yakaladı.
77. dakikada Thuram'ın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşu dışarıya gitti.
79. dakikada ise soldan Boga'nın ortasında Kenan Yıldız'ın arka direkteki dokunuşu direkten geri döndü.
JUVENTUS'UN ÜÇÜNCÜ GOL
Juventus, karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaray karşısında üçüncü golü buldu. Ceza sahasına gelen orta sonrası top arka direkteki Weston McKennie'ye geldi. McKennie, topu ağlara gönderdi. Juventus, bu golle skoru 3-0'a getirdi.
90 DAKİKA 3-0 BİTTİ
Juventus ile Galatasaray arasındaki maçın 90 dakikası 3-0 İtalyan ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçtaki 5-2'lik Galatasaray üstünlüğü ile birlikte uzatma dakikalarına geçildi.
JUVENTUS KAÇIRDI!
Juventus, karşılaşmanın 96. dakikasında sonradan oyuna dahil olan Edon Zhegrova ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Zhegrova, ceza sahasında boş pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Galatasaray'da 96. dakikada sakatlık yaşayan Lucas Torreira, bir süre sekerek oyuna devam ettikten sonra 102. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı.
KENAN YILDIZ ÇIKTI
Juventus'ta Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 103. dakikada yerini Miretti'ye bıraktı. Juventus taraftarlar, bu dakikada Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı.
OSIMHEN ATTI!
Galatasaray, Juventus deplasmanında aradığı golü 105+1. dakikada Victor Osimhen ile buldu.
Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osimhen, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Galatasaray, bu golle durumu 3-1'e getirdi.
İlk uzatma devresi Victor Osimhen'in golüyle birlikte 3-1 sona erdi.
GALATASARAY'DAN İKİNCİ GOL
Galatasaray, 119. dakikada hızlı hücumda Barış Alper Yılmaz ile bir gol daha buldu ve skoru 3-2'ye getirdi. Galatasaray, 3-2 biten maçta ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
GALATASARAY'IN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.
Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.
Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.
Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.
Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.
İLK MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti.
Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.
BAKAN BAK STADYUMDA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi.
Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE
İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.
JUVENTUS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.
Spalletti, son oynadıkları Como maçında 11'de şans verdiği oyunculardan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Lois Openda'yı yedek oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Perin, Conceiçao, Kalulu ve David'i ilk 11'de sahaya sürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.
3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.
22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.
30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.
37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Kelly, hava topuna yükseldiği Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak faul yaptı. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'e önce ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi ve 48. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı.
55. dakikada gelişen Juventus atağında, sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.
63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Locatelli, topu ceza sahasına ortaladı. Gatti'nin kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunda kaleci Perin, gole izin vermedi.
68. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Galatasaray'da Sara'nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Perin, topu kontrol etti.
70. dakikada Juventus, 2. golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kalulu, topu bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Gatti, topu ağlara gönderdi: 2-0.
72. dakikadaki Galatasaray atağında, savunmadan seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Osimhen'in şutunda top, az farkla auta çıktı.
78. dakikadaki Juventus atağında, Boga'nın soldan ortasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
81. dakikada Juventus, 3. golü McKennie ile golü buldu. İtalyan ekibi sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Zhegrova topu arka direğe ortaladı. Koopmeiners kafayla topu diğer direk dibine gönderirken McKennie, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
90+4. dakikada Boey'in sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.
Maçın 90 dakikalık normal süresi 3-0 Juventus lehine sonuçlandığı için müsabaka uzatmalara gitti.
UZATMA DAKİKALARI
96. dakikada sol kanattan Juventus atağında Kalulu,'nun ortasında McKennie topu, bekletmeden sağ taraftaki Zhegrova'ya çıkarttı. Zhegrova'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.
99. dakikada Torreira'nın ceza sahasının dışından sert şutunda kalecisi Perin, topa sahip oldu.
105. dakikadaki Galatasaray'ın merkezden atağında Barış Alper Yılmaz, topu soldan ceza sahası içine koşu gösteren Osimhen'e çıkardı. Osimhen, ceza sahasının solunda müsait durumda topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1.
110. dakikada sol kanattan Zhegrova'nın ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
119. dakikada Singo'nun ara pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 3-2.
Galatasaray, 3-2 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla "Devler Ligi"nde adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Allianz
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Juventus: Perin, Kalulu (Dk. 109 Openda), Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli (Dk. 109 Kostic), Thuram (Dk. 78 Adzic), Conceiçao (Dk. 67 Zhegrova), David (Dk. 67 Boga), Kenan Yıldız (Dk. 103 Miretti)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 59 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 87 Eren Elmalı, Torreira (Dk. 103 Singo), Lemina (Dk. 87 Icardi), Barış Alper Yılmaz, Sara (Dk. 71 İlkay), Lang (Dk. 59 Sane), Osimhen
Goller: Dk. 37 Locatelli (Penaltıdan), Dk. 70 Gatti, Dk. 82 McKennie (Juventus), Dk. 105 Osimhen, Dk. 119 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 14 Osimhen, Dk. 33 Sallai, Dk. 60 Sara, Dk. 111 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 25 Kelly, Dk. 31 Kenan Yıldız, Dk. 41 Pinsoglio (Yedek kulübesinden) (Juventus)
Kırmız Kart: Dk. 48 Kelly (Juventus)
