Real Madrid'de hedef Barella

Real Madrid, Inter'den orta saha oyuncusu Nicolo Barella ile ilgileniyor.



REAL GÜNDEMİNE ALDI



Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, yaz transfer döneminde önceliğini orta saha olarak belirledi ve Inter'den Barella'yı gündemine aldı.



Real Madrid'in, İtalyan orta saha saha oyuncusunun Inter ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle transfer konusunda işinin kolay olmadığı belirtildi.



80 MİLYON EURO



Inter'in Barella'yı kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından ardından İtalyan ekibinin masaya 80 milyon euro'ya yakın bir teklif gelmesi durumunda pazarlık yapabileceği yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Inter forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan 29 yaşındaki Barella, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.



