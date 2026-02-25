25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Real Madrid'de hedef Barella

Real Madrid, yaz transfer dönemi için Inter'den Nicolo Barella'yı gündemine aldı.

calendar 25 Şubat 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Inter'den orta saha oyuncusu Nicolo Barella ile ilgileniyor.

REAL GÜNDEMİNE ALDI

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, yaz transfer döneminde önceliğini orta saha olarak belirledi ve Inter'den Barella'yı gündemine aldı.

Real Madrid'in, İtalyan orta saha saha oyuncusunun Inter ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle transfer konusunda işinin kolay olmadığı belirtildi.

80 MİLYON EURO

Inter'in Barella'yı kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ancak Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından ardından İtalyan ekibinin masaya 80 milyon euro'ya yakın bir teklif gelmesi durumunda pazarlık yapabileceği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan 29 yaşındaki Barella, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
