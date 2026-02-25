25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Halkbank, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden yendi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 25 Şubat 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başkent ekibi bu sonuçla 18. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe Medicana ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Sarı

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Sliwka, Tuna Uzunkol)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lugumdzija, Marttila, Mert Matic, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23, 27-25, 25-20

Süre: 95 dakika (30, 34, 31)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
