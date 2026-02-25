-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Juventus - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 25 Şubat 2026 16:38 -
Güncelleme Tarihi:
25 Şubat 2026 16:38
Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Juventus - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Juventus - Galatasaray maçını ücretsiz TRT 1 izle | Juventus - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1 canlı izlenebilecek olan Juventus - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Juventus ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Juventus - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Juventus, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.