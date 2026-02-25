Haber Tarihi: 25 Şubat 2026 16:38 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 16:38

Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Juventus - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz

Juventus - Galatasaray maçını ücretsiz TRT 1 izle | Juventus - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1 canlı izlenebilecek olan Juventus - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Juventus ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Juventus - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Juventus, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


