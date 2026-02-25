UEFA'dan Prestianni için Benfica'nın itirazına ret!

UEFA, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'ye, Vinicius Junior'a "ayrımcı" hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi.



RÖVANŞ ÖNCESİ CEZA



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.



BENFICA İTİRAZ ETTİ



Benfica, UEFA'nın Prestianni'ye ceza vermesinin ardından bu karara itirazda bulundu. Ancak Benfica'nın itirazı kabul edilmedi.



İTİRAZA RET



UEFA, Benfica'nın Prestianni için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Prestianni, Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



UEFA'NIN AÇIKLAMASI



UEFA'nın açıklamasında, "Benfica tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 23 Şubat 2026 tarihinde aldığı karar onaylanmıştır." denildi.



Real Madrid, rövanş karşılaşmasında Benfica'yı bugün (Çarşamba) konuk edecek. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.



NELER YAŞANDI?



Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.



Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.



Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.



