25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Philippe Coutinho'nun hayali MLS!

Serbest statüde yer alan 33 yaşındaki Philippe Coutinho, MLS'e transfer olmak ve burada kariyerini noktalamak istiyor.

25 Şubat 2026 19:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Philippe Coutinho'nun hayali MLS!
Vasco da Gama'dan 20 Şubat'ta ayrılan Philippe Coutinho, geleceği için kararını verdi.

ESPN'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, MLS'e transfer olmak ve kariyerini burada noktalamak istiyor.

Coutinho için daha önce Rusya'dan CSKA Moskova gündeme gelmişti. ESPN'de yer alan haberde, Rus ekibinin, Coutinho'ya olan ilgisi doğrulandı ancak Brezilyalı oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırılan bilgide bu transferin çok zor olduğu kaydedildi.

Coutinho, Avrupa kariyerinde; Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımların formasını giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
