Philippe Coutinho'nun hayali MLS!

Vasco da Gama'dan 20 Şubat'ta ayrılan Philippe Coutinho, geleceği için kararını verdi.



ESPN'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, MLS'e transfer olmak ve kariyerini burada noktalamak istiyor.



Coutinho için daha önce Rusya'dan CSKA Moskova gündeme gelmişti. ESPN'de yer alan haberde, Rus ekibinin, Coutinho'ya olan ilgisi doğrulandı ancak Brezilyalı oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırılan bilgide bu transferin çok zor olduğu kaydedildi.



Coutinho, Avrupa kariyerinde; Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımların formasını giymişti.



