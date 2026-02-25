25 Şubat
Asllani transferinde Emirhan İlkhan detayı

Torino'nun Beşiktaş altyapılı orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, eski takım arkadaşı Kristjan Asllani'nin siyah-beyazlılara transfer sürecinde rol oynadığını söyledi.

25 Şubat 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Kristjan Asllani transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın Asllani transferi öncesi kendisiyle iletişime geçip görüş aldığını ifade etti

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yazında 4.9 milyon euroya İtalyan ekibine transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takım arkadaşı Asllani'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

'ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİM'

TRT Spor'a konuşan Emirhan, "Beşiktaş'taki profesyonel abilerim Asllani transferinden önce benimle temasa geçmişti. Bilgi aldılar. Çok güzel şeyler söyledim. Takımda en iyi anlaştığım kişilerden biriydi zaten. Çok düzgün bir karakter. Oyun içinde de aynı şekilde. Tekniği üst düzey. Umarım Beşiktaş'ta çok başarılı olur. Asllani'ye de Beşiktaş taraftarını, İstanbul'u, tesisleri anlattım. Tek tek gösterdim. Umarım başarılı olur." ifadelerini kullandı.

TORİNO'DA FORMAYI KAPTI

Emirhan İlkhan ile Kristjan Asllani bu sezonun ilk yarısında Torino'da birlikte forma giydi. Son haftalarda formayı kapan Emirhan bu sezon Serie A'da 12 maça çıkarken 1 asist yaptı. Genç futbolcu Torino formasıyla İtalya Kupası maçında bir de gol attı. 

