Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde ikinci maçta deplasmanda 3-2 yendiği Paris Levallois ile karşı karşıya geldi.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı.



Maçın ilk setini kazanan taraf 25-22 ile konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ikinci setini sarı-kırmızılılar 25-21 ile aldı ve setlerde durumu eşitledi.



Galatasaray, üçüncü seti de 25-22 ile hanesine yazdırdı. Bigarelli'nin öğrencileri dördüncü seti de 25-17 ile aldı ve sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.



Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi Romanya ekibi Voluntari olacak.



CEV Kupası'nda yarı finallerin ilk ayağı 10-12 Mart, ikinci ayağı ise 17-19 Mart tarihlerinde oynanacak.



Organizasyonda final ise 1 ve 8 Nisan'da çift maç usulüyle oynanacak.



Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)



Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)



Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)



Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17



Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)



