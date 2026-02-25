25 Şubat
Juventus-Galatasaray
0-020'
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
1-119'
25 Şubat
PSG-AS Monaco
0-019'
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
0-035'
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
2-036'
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
1-036'
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
0-020'

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Daikin, 3-2 kazandığı CEV Kupası çeyrek final rövanşında sahasında Levallois Paris'i 3-1 yendi ve son 4 takım arasına kaldı.

calendar 25 Şubat 2026 22:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 22:51
Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finalinde ikinci maçta deplasmanda 3-2 yendiği Paris Levallois ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı. 

Maçın ilk setini kazanan taraf 25-22 ile konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ikinci setini sarı-kırmızılılar 25-21 ile aldı ve setlerde durumu eşitledi.

Galatasaray, üçüncü seti de 25-22 ile hanesine yazdırdı. Bigarelli'nin öğrencileri dördüncü seti de 25-17 ile aldı ve sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi Romanya ekibi Voluntari olacak.

CEV Kupası'nda yarı finallerin ilk ayağı 10-12 Mart, ikinci ayağı ise 17-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonda final ise 1 ve 8 Nisan'da çift maç usulüyle oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)

Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
