Thierry Henry'den Bodo/Glimt'e övgü: 'Önemli olan yürek'

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Bodo/Glimt'in Avrupa'daki performansını överken, takım ruhunun para ve yıldız isimlerden daha değerli olduğunu vurguladı. Henry, özellikle Norveç temsilcisinin saha içindeki birlikteliğine dikkat çekti.
"HİÇBİR ŞEY BİR 'TAKIMI' YENEMEZ"
Henry, modern futbolda bütçeler ve yıldız oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmelere göndermede bulunarak şunları söyledi:
"Hikaye olağanüstü! Para hakkında konuşuyoruz, isimler hakkında konuşuyoruz. Ancak hiçbir şey bir 'takımı' yenemez.
Eğer paran, isimlerin ve bir takımın varsa, o zaman üçleme yaparsın. Eğer bunlar yoksa, paran umurumda değil. Bodolu futbolcular ne yapıyorlar? Birlikte saldırıyorlar ve birlikte savunuyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Derinde, ortada ya da hücumda… Bodø takım gibi takım!"
"BU BİR DERS"
Futbolun özünün takım oyunu olduğunu vurgulayan Henry, Bodø/Glimt'in tüm Avrupa için örnek olduğunu ifade etti:
"Hepimiz bunun bir takım oyunu olduğunu hatırlamalıyız. Futbol tam olarak böyle olmalı. Bu herkesin izlemesi gereken bir ders. Bodø olağanüstü bir takım!"
Henry, özellikle Hauge'nin attığı gol sonrası verdiği reaksiyonu örnek gösterdi:
"Benim için en sevdiğim şey Hauge'nin yaptığıydı. Gol attı, sevindi ama sonra arkadaşına baktı ve 'neden pas vermedin?' der gibi tepki verdi. Gülüyorsunuz ama mesaj bu. Bu, birbirleri için savaşmak isteyen bir takım demek."
"BUNU AVRUPA'NIN HER YERİNDE GÖRDÜK"
Norveç ekibinin Avrupa'daki istikrarlı oyununa dikkat çeken Henry, performansın tesadüf olmadığını belirtti:
"Bunu Avrupa'nın her yerinde gördük. Dortmund'a karşı böyle oynadılar. Atletico'ya karşı böyle oynadılar. Bu gece yine böyle oynadılar."
INTER ELEŞTİRİSİ
Henry, "büyük takım" vurgusu yaparken özellikle Inter'e gönderme yaptı:
"Büyük takımlar, büyük takımlar derken Inter'i kastediyorum, 'kendi sahanda bizi utandırdın, şimdi ne yapabileceğini göster' diyebilir miydi? Evet, Bodø gösterdi. Inter artık o 'takım' değil. Çok halsizdiler. Ne yapacaklarını görebiliyordunuz. Kimse top sürmüyordu, çok erken ortalar yapıyorlardı. Maça nasıl yaklaşacakları tahmin edilebiliyordu."
"ÖNEMLİ OLAN YÜREĞİNDE NE OLDUĞU"
Henry sözlerini, futbolun romantik tarafına vurgu yaparak tamamladı:
"Böyle bir takımı izlemek çok hoşuma gidiyor. Futbolun olması gerektiği gibi olması açısından çok ferahlatıcı. Göğsündeki logo ya da arkandaki isim önemli değil. Önemli olan yüreğinde neye sahip olduğun. Bodø/Glimt'te bunu görüyorsunuz. Tebrik ediyorum, bunu hak ettiler."
