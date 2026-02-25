Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 9 eksik

Fenerbahçe'nin kritik Nottingham Forest sınavı öncesi kamp kadrosu belli oldu!
Kritik mücadele öncesi tam 9 isim kadroda yer almadı.
İşte eksikler
Fred: Sarı kart cezalısı
Jayden Oosterwolde: Sakat ve cezalı
Mert Günok: Listeye kayıtlı değil
Musaba: Listeye kayıtlı değil
Milan Skriniar: Sakat
Çağlar Söyüncü: Sakat
Edson Alvarez: Sakat
Anderson Talisca: Sakat
Ederson Moraes: Sakat
Kamp Kadrosu: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif
