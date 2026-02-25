25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 9 eksik

Fenerbahçe'nin kritik Nottingham Forest sınavı öncesi kamp kadrosu belli oldu.

25 Şubat 2026 15:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 9 eksik
Fenerbahçe'nin kritik Nottingham Forest sınavı öncesi kamp kadrosu belli oldu!

Kritik mücadele öncesi tam 9 isim kadroda yer almadı.

İşte eksikler

Fred: Sarı kart cezalısı

Jayden Oosterwolde: Sakat ve cezalı

Mert Günok: Listeye kayıtlı değil

Musaba: Listeye kayıtlı değil

Milan Skriniar: Sakat

Çağlar Söyüncü: Sakat

Edson Alvarez: Sakat

Anderson Talisca: Sakat

Ederson Moraes: Sakat

Kamp Kadrosu: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
