Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Charlotte Hornets maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Anfernee Simons'ın sakatlanan sol bileğine yönelik yapılan ek görüntülemelerde, oyuncunun daha önce geçirdiği bir kırığın yeniden alevlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.



Bu ayın başında takas döneminde Nikola Vucevic'in Boston'a gönderildiği anlaşma kapsamında Chicago'ya katılan Simons, Cumartesi günü Detroit'e karşı alınan 126-110'luk mağlubiyette "burkulma" olarak açıklanan sakatlık nedeniyle maçı ikinci yarıda tamamlayamamıştı.



Donovan, Simons'ın söz konusu kırığı Celtics forması giydiği dönemde yaşadığını belirterek, bunu "eski bir sakatlık" olarak tanımladı. Ancak oyuncunun sahalara dönüş takvimine ilişkin net bir tarih vermedi.



Deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Kırık tam olarak iyileşmiş değil. Bir el cerrahı tarafından değerlendirildi ve ağrının azalmasının ardından tekrar oynayabileceği düşünüldü. Daha önce Boston'daki hazırlık kampında da benzer bir durum yaşamıştı. O zaman yaklaşık bir hafta ya da 10 gün sürmüştü."



Simons, Bulls formasıyla çıktığı altı maçta (beşi ilk beş olmak üzere) maç başına 15,2 sayı ve 28,4 dakika ortalaması yakaladı.



Bu sezon Celtics ile 49 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki oyuncu ise 24,5 dakika ortalamasında 14,2 sayı üretti. 2018 NBA Draftı'nda Portland tarafından ilk turda seçilen Simons, sekiz sezonluk NBA kariyerinin ilk yedi yılını Trail Blazers formasıyla geçirmiş, Temmuz ayında Jrue Holiday karşılığında Boston'a takas edilmişti.



Chicago Bulls, Salı gününe sezonun en kötü serisi olan dokuz maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.



