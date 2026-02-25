25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Anfernee Simons'ın sol bileğindeki eski kırık yeniden nüksetti

Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Charlotte Hornets maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Anfernee Simons'ın sakatlanan sol bileğine yönelik yapılan ek görüntülemelerde, oyuncunun daha önce geçirdiği bir kırığın yeniden alevlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Anfernee Simons'ın sol bileğindeki eski kırık yeniden nüksetti
Bu ayın başında takas döneminde Nikola Vucevic'in Boston'a gönderildiği anlaşma kapsamında Chicago'ya katılan Simons, Cumartesi günü Detroit'e karşı alınan 126-110'luk mağlubiyette "burkulma" olarak açıklanan sakatlık nedeniyle maçı ikinci yarıda tamamlayamamıştı.

Donovan, Simons'ın söz konusu kırığı Celtics forması giydiği dönemde yaşadığını belirterek, bunu "eski bir sakatlık" olarak tanımladı. Ancak oyuncunun sahalara dönüş takvimine ilişkin net bir tarih vermedi.

Deneyimli çalıştırıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kırık tam olarak iyileşmiş değil. Bir el cerrahı tarafından değerlendirildi ve ağrının azalmasının ardından tekrar oynayabileceği düşünüldü. Daha önce Boston'daki hazırlık kampında da benzer bir durum yaşamıştı. O zaman yaklaşık bir hafta ya da 10 gün sürmüştü."

Simons, Bulls formasıyla çıktığı altı maçta (beşi ilk beş olmak üzere) maç başına 15,2 sayı ve 28,4 dakika ortalaması yakaladı.

Bu sezon Celtics ile 49 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki oyuncu ise 24,5 dakika ortalamasında 14,2 sayı üretti. 2018 NBA Draftı'nda Portland tarafından ilk turda seçilen Simons, sekiz sezonluk NBA kariyerinin ilk yedi yılını Trail Blazers formasıyla geçirmiş, Temmuz ayında Jrue Holiday karşılığında Boston'a takas edilmişti.

Chicago Bulls, Salı gününe sezonun en kötü serisi olan dokuz maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
