Domenico Tedesco: 'Biz daha ölmedik'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakatlıklar, takımın son durumu ve tur umutlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, eksiklere rağmen inançlarını kaybetmediklerini vurguladı.
"BİZİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR"
Sakatlıkların art arda geldiğini belirten Tedesco, yaşanan tabloya rağmen çözüm üreteceklerini söyledi:
"Zor bir durum. Edson ve Skriniar'ın ardından Ederson, Oosterwolde, Çağlar, Talisca da sakatlandı. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Çözüm bulacağız. Nottingham maçı için sabırsızlanıyorum. İlk maçtaki mağlubiyet iyi değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
"KAFAMIZDA BİRKAÇ OPSİYON VAR"
Kadroyla ilgili son kararın henüz verilmediğini aktaran Tedesco, alternatif planlar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi:
"Hala birkaç saatimiz var yola çıkmak için. Birkaç opsiyon var kafamızda. 4.5 saatlik bir yol olacak. Yarın da son kararı vermek için uzun bir süremiz olacak."
"İNANMAYA DEVAM ETMEK GEREKİYOR"
Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyen Tedesco, sakin kalmanın önemine dikkat çekti:
"Çok motiveyiz. Ekstra konuşmaya gerek yok. Ekstra konuşmaktan ziyade sakinlik daha iyidir. İçsel huzur ve kendi gücümüze ikna olmak daha iyi. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Bu durumun da üstesinden gelmek gerekiyor. İnanmaya devam etmek gerekiyor."
"İNGİLTERE'DE BİR MUCİZE İÇİN AZMİMİZ VAR"
Tur şansına inandığını belirten İtalyan teknik adam, henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi:
"İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız."
"AĞLAMAK İSTEMİYORUM"
Yoğun maç takvimine rağmen şikâyetçi olmadığını ifade eden Tedesco, şu sözleri kullandı:
"Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum."
"MESAJI SAHADA VERMEK İSTERİM"
Taraftara verilecek en güçlü cevabın sahada olacağını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, baskıyı oyuncularının üzerinden almak istediğini belirtti:
"Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak. Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı."
"BANA İNANIN..."
Kadroyu oluştururken en doğru tercihi yapmaya çalıştığını vurgulayan Tedesco, perde arkasında yaşanan sıkıntılara da değindi:
"Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."
ÇAĞRI BALTA AÇIKLAMASI
Genç oyuncu Çağrı Balta hakkında da konuşan Tedesco, oyuncudan umutlu olduğunu söyledi:
"Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle."
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13