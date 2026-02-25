Abdullah Kavukcu'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin tesadüf olmadığını vurgulayan Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün uzun vadeli projesine dikkat çekti.
"5-2 TESADÜF DEĞİL"
Juventus deplasmanına üç gollük avantajla gidecek olmalarını değerlendiren Kavukcu, temkinli konuştu:
"Gücümüzün farkındayım ama Juve yine Juve'dir ve Allianz Stadyumu'nda skoru korumak zor olacak. Kulübün büyüklüğünün ve tarihinin ötesinde, Spalletti harika bir teknik direktör ve kadrosunda gerçek yıldızlar var. Beş gol attıysak, bu inanılmaz bir atmosfer yaratan taraftarlarımızın ve sahaya çıkanların sayesindedir. Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım inşa ediyoruz, dünyanın en iyisi olmak istiyoruz."
"PROJEMİZİN DAHA BAŞINDAYIZ"
Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Kavukcu, zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti:
"Birkaç yıla ihtiyacımız olacak ama proje iyi bir şekilde ilerliyor. Taraftarlarımız dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda ve İstanbul'a alışmak çok kolay. Planımızı futbolculara sunduğumuzda bizim için oynamayı reddetmeleri çok zor oluyor."
SERIE A VURGUSU VE OKAN BURUK DETAYI
Kadroda Serie A geçmişi olan isimlerin fazlalığına değinen Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'un İtalya bağlantısına dikkat çekti:
"Sizin oyuncularınız Galatasaray'ın oyun tarzı için mükemmeller. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynadı, tüm Serie A maçlarını izliyor ve çok İtalyan fikirleri var. Bu nedenle Milano'ya sık sık geliyoruz."
HAKAN ÇALHANOĞLU MESAJI
Kavukcu, Ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduklarını açıkladı:
"Inter yöneticileriyle bir görüşme oldu ama bize Hakan'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı söylendi."
Geçtiğimiz yaz da temasların sürdüğünü belirten Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlgimizi hiçbir zaman saklamadık. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu bizim için oynarken göreceğimizden eminim."
OSIMHEN İTİRAFI
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yürütülen Victor Osimhen sürecine de değinen Kavukcu, transferin zorluğunu kabul etti:
"Osimhen'in transferi karmaşıktı ancak bu kadar yüksek rakamlardan bahsedildiğinde bu normaldir. De Laurentiis fiyatı belirlemişti ve biz adım attığımızda, tüm o parayı ödeyebileceğimizden emin olmak istedi. Bunu başarmış olmak büyük bir gurur kaynağı, çünkü kulübümüzün gücünü herkese kanıtlamış olduk."
NOA LANG VE ZANIOLO SÖZLERİ
Ocak ayında kiralanan Noa Lang hakkında konuşan Kavukcu, satın alma opsiyonuna işaret etti:
"Önemli bir transferdi, onu prestijli kulüpler takip ediyordu ama o bize gelmeyi seçti. Yazın satın alma opsiyonunu kullanma ihtimalimiz var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."
Geçtiğimiz yaz kiralık olarak İtalya'ya dönen Nicolò Zaniolo için ise şu ifadeleri kullandı:
"Biz takımda kalmasını isterdik ama Nicolò bize Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ettiğini söyledi. Serie A'da oynayarak Milli Takım'a dönme şansı daha yüksek olacaktı. İsteğini yerine getirdik ancak ona verdiğimiz değer değişmedi. Sezon sonunda yola nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz."
"HİÇBİR KULÜBE BENZEMEK İSTEMİYORUZ"
Kavukcu, "Galatasaray beş yıl içinde hangi kulübe benzemek ister?" sorusuna net cevap verdi:
"Hiçbirine. Biz Galatasaray'ız, kendimizden ilham alıyoruz."
Abdullah Kavukcu'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin tesadüf olmadığını vurgulayan Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün uzun vadeli projesine dikkat çekti.
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
