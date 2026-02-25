25 Şubat
Fenerbahçe derbide tam kadro olacak

Fenerbahçe'de sakatlıklar sonrası hedef milli ara sonrası 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak derbide tam kadro sahada olabilmek.

Fenerbahçe derbide tam kadro olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest karşılaşmasının ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sezonun en ağır kayıplarından birini yaşadı.

Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kaçıran Kanarya daha önce sakatlanan Milan Skriniar ve Edson Alvarez'in ardından bu karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve kalecisi Ederson'u kaybetti. Avrupa Ligi'nde 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında yarın Nottingham Forest ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde Fred'in de cezalı olduğu düşünüldüğünde teknik direktör Domenico Tedesco ciddi bir kadro krizi ile karşı karşıya kaldı.

MR'lar sonrası acı tablo ortaya çıktı

Ayak bileğinden geçen hafta ameliyat olan Edson Alvarez ile sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Skriniar'ın 4-6 hafta takımdan uzak kalması beklenirken iki futbolcu da 1'er haftayı geride bıraktı. Sakatlar kervanına son katılan oyuncuların durumları ise dün yapılan kontroller sonrasında belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Oosterwolde'nin de sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Bu oyunculardan Çağlar ve Talisca'nın 3-4 hafta, Ederson ile Oosterwolde'nin ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

Hedef derbide tam kadro olmak

Perşembe gecesi Nottingham Forest karşılaşmasında 7 oyuncusundan yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de Skriniar ve Alvarez'in 1 Mart'taki Antalya, 4 Mart'taki Gaziantep (Türkiye Kupası), 8 Mart'taki Samsun, 15 Mart'taki ve 18 Mart'taki Gaziantep maçlarını kaçırması bekleniyor. Tedavilerinin durumuna göre Çağlar ve Talisca'nın da aynı periyotta takımdan uzak kalma ihtimalleri yüksek. Ederson ve Oosterwolde için ise en iyi ihtimal Samsun maçı gözükse de dönmeleri 15 Mart'taki Karagümrük karşılaşmasına sarkabilir. Sarı lacivertlilerde hedef milli ara sonrası 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak derbide tam kadro sahada olabilmek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
