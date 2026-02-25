Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!

Beşiktaş'ta yeni transferlerle birlikte kazanılan güçlü kimliğin ve yükselen form grafiğinin sevinci yaşanırken, kaybedilen puanların pişmanlığı da gündemde.



Siyah-beyazlılar son olarak ligin en kompakt ve en az gol yiyen ekiplerinden Göztepe'yi pozisyon vermeden 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Sahadaki baskılı ve coşkulu futbol, taraftarı heyecanlandırdı.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MAL OLAN PUANLAR



Ancak Beşiktaş, puan kaybettiği son dört karşılaşmada galip gelebilseydi bugün şampiyonluk yarışının tam içinde yer alacaktı.



- Evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.



- Sahasında Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmada, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası siyah beyazlılar maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.



- Trabzonspor deplasmanında 3-1 öne geçtiği maçta, El Bilal Toure'nin kırmızı kartı sonrası mücadele 3-3 sona erdi.



- Ligin zayıf ekiplerinden Eyüpspor karşısında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı.



- Kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.





Bu dört maçta kaybedilen sekiz puan haneye yazılmış olsaydı siyah beyazlılar şu anda güçlü futboluyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilecekti.



