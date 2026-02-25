24 Şubat
Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!

Beşiktaş, sezon içinde Gaziantep FK, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor karşısında puan kaybı yaşamamış olsaydı bugün zirve yarışının en güçlü ortaklarından biri olacaktı.

Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!
Beşiktaş'ta yeni transferlerle birlikte kazanılan güçlü kimliğin ve yükselen form grafiğinin sevinci yaşanırken, kaybedilen puanların pişmanlığı da gündemde.

Siyah-beyazlılar son olarak ligin en kompakt ve en az gol yiyen ekiplerinden Göztepe'yi pozisyon vermeden 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Sahadaki baskılı ve coşkulu futbol, taraftarı heyecanlandırdı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MAL OLAN PUANLAR

Ancak Beşiktaş, puan kaybettiği son dört karşılaşmada galip gelebilseydi bugün şampiyonluk yarışının tam içinde yer alacaktı.

- Evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

- Sahasında Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmada, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası siyah beyazlılar maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

- Trabzonspor deplasmanında 3-1 öne geçtiği maçta, El Bilal Toure'nin kırmızı kartı sonrası mücadele 3-3 sona erdi.

- Ligin zayıf ekiplerinden Eyüpspor karşısında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu dört maçta kaybedilen sekiz puan haneye yazılmış olsaydı siyah beyazlılar şu anda güçlü futboluyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterilecekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
