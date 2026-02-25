24 Şubat
Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem

Fenerbahçe'de forvet hattında birinci alternatif olan Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası yeni görevin Kerem Aktürkoğlu'na verilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de forvet hattında birinci alternatif olan Anderson Talisca'nın sakatlığı sonrası gözler teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceği karara çevrildi.

Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti. Brezilyalı oyuncu da görev aldığı maçlarda çok iyi performans ortaya koydu ve attığı gollerle sarı-lacivertlileri zirve yarışında tuttu. Ancak Kasımpaşa maçında sakatlanan sambacı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco, bu bölgede Talisca'nın yokluğunda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma kararı aldı.
