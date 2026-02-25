Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem

Anderson Talisca

Domenico Tedesco

Teknik direktör Domenico Tedesco, bu bölgede Talisca'nın yokluğunda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatma kararı aldı.

'de forvet hattında birinci alternatif olan'nın sakatlığı sonrası gözler teknik direktör'nun vereceği karara çevrildi.Devre arasında üç santrforuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeyi Anderson Talisca'ya emanet etti. Brezilyalı oyuncu da görev aldığı maçlarda çok iyi performans ortaya koydu ve attığı gollerle sarı-lacivertlileri zirve yarışında tuttu. Ancak Kasımpaşa maçında sakatlanan sambacı, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.