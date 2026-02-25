25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi

Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla Magic'e liderlik ederken, Wendell Carter bitime 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı

calendar 25 Şubat 2026 10:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 110-109 mağlup etti.

Magic'te Paolo Banchero 36 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Wendell Carter maçın bitimine 7 saniye kala galibiyeti getiren basketi attı.

Art arda oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünü kazanan konuk takımda, Desmond Bane 22 sayı, 6 asist, Wendell Carter 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Luka Doncic'in 22 sayı,15 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği Lakers'ta, LeBron James ve Deandre Ayton 21'er sayı üretti. LeBron James, iki saniye kala geriye çekilerek yaptığı üç sayılık denemede isabet bulamadı.

- Cavaliers, çıkışını sürdürdü

Evinde New York Knicks'i 109-94 mağlup eden Cleveland Cavaliers, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23, James Harden 20 sayı kaydederken, Jarrett Allen 19 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Knicks'te ise Jalen Brunson 20, Mikal Bridges 18 sayıyla oynadı. Mitchell Robinson ise 16 ribaunt aldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
