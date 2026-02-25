Portland Trail Blazers, guard Shaedon Sharpe'ın sol baldırındaki zorlanma nedeniyle en az dört ila altı hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Sharpe'a yapılan kontrol amaçlı ek görüntülemelerde, sol fibula kemiğinde stres reaksiyonu tespit edildiği belirtildi.



22 yaşındaki oyuncu, 6 Şubat'ta Memphis Grizzlies karşısında baldır sakatlığı yaşamış ve 14 dakika süre aldıktan sonra devre arasında oyundan çıkarılmıştı.



Sharpe, sakatlığı öncesinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu. 48 maçta forma giyen genç guard, maç başına 21,4 sayı ve 1,4 top çalma ile kariyer zirvesine ulaşırken, 4,4 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakaladı.



Portland, Ekim ayında Sharpe ile dört yıl ve 90 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma anlaşması imzalamıştı.



