25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Sheadon Sharpe en az 4-6 hafta daha yok

Portland Trail Blazers, guard Shaedon Sharpe'ın sol baldırındaki zorlanma nedeniyle en az dört ila altı hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

calendar 25 Şubat 2026 12:34
Sharpe'a yapılan kontrol amaçlı ek görüntülemelerde, sol fibula kemiğinde stres reaksiyonu tespit edildiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu, 6 Şubat'ta Memphis Grizzlies karşısında baldır sakatlığı yaşamış ve 14 dakika süre aldıktan sonra devre arasında oyundan çıkarılmıştı.

Sharpe, sakatlığı öncesinde kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyordu. 48 maçta forma giyen genç guard, maç başına 21,4 sayı ve 1,4 top çalma ile kariyer zirvesine ulaşırken, 4,4 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakaladı.

Portland, Ekim ayında Sharpe ile dört yıl ve 90 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma anlaşması imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
