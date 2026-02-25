Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u İstanbul'da 5-2'lik tarihi skorla geçen Galatasaray, tur kapısını ardına kadar araladı.





4 İSİM SINIRDA



İtalya'da bir 'mucize' gerçekleşmemesi halinde son 16 turu için rakibine büyük bir avantajı bulunan Galatasaray'da 4 oyuncu ise sarı kart sınırında.



Sarı-Kırmızılı temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.







