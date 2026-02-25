25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 devirdiği Juventus ile İtalya'da karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

calendar 25 Şubat 2026 10:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u İstanbul'da 5-2'lik tarihi skorla geçen Galatasaray, tur kapısını ardına kadar araladı.

4 İSİM SINIRDA

İtalya'da bir 'mucize' gerçekleşmemesi halinde son 16 turu için rakibine büyük bir avantajı bulunan Galatasaray'da 4 oyuncu ise sarı kart sınırında.

Sarı-Kırmızılı temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecekler.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.