Dusan Alimpijevic: 'Türkiye kağıt üstünde bize karşı favori'

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde değerlendirmelerde bulundu.





"KAĞIT ÜZERİNDE FAVORİ TÜRKİYE"



Türkiye'nin kağıt üzerinde favori olduğunu belirten Alimpijevic, bunun nedenini kadro yapısına bağladı.



"Çok basit. Şu anda bizden daha fazla EuroLeague oyuncusuna sahipler. Bizim EuroLeague oyuncularımız izin alamadı ya da oynayamamalarına dair sebepler var. Ancak Sırbistan'ı karakterize eden şey pes etmemek, karakter ve takım oyunudur. Pionir'de oluşacak atmosferde net bir favori olduğunu düşünmüyorum. Ama kağıt üzerinde favori Türkiye olabilir."



Alimpijevic'e Türkiye'nin devşirme oyuncuları da soruldu. Özellikle Malachi Flynn'in kadroya katılmasıyla birlikte seçeneklerin arttığı hatırlatıldı.



Sırp çalıştırıcı bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi:



"Bununla ilgili bir sorunum yok. Çünkü biz Sırbistan milli takımı olarak devşirme oyuncu istemediğimizi, kendi vatandaşlarımızla mücadele edip Sırp zaferleri kazanmak istediğimizi söyledik. Onlarda devşirme olarak Shane Larkin var, Scottie Wilbekin var, Tarık Biberovic var; tüm bunların üstüne, bazı sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle Avrupa'nın en formda oyuncularından biri olan Malachi Flynn'i kadroya kattılar. Ve benim tahminime göre bize karşı kadroda o da yer alacak."



