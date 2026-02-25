25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Dusan Alimpijevic: "Türkiye kağıt üstünde bize karşı favori"

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Şubat 2026 12:20
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Türkiye kağıt üstünde bize karşı favori'
Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"KAĞIT ÜZERİNDE FAVORİ TÜRKİYE"

Türkiye'nin kağıt üzerinde favori olduğunu belirten Alimpijevic, bunun nedenini kadro yapısına bağladı.

"Çok basit. Şu anda bizden daha fazla EuroLeague oyuncusuna sahipler. Bizim EuroLeague oyuncularımız izin alamadı ya da oynayamamalarına dair sebepler var. Ancak Sırbistan'ı karakterize eden şey pes etmemek, karakter ve takım oyunudur. Pionir'de oluşacak atmosferde net bir favori olduğunu düşünmüyorum. Ama kağıt üzerinde favori Türkiye olabilir."

Alimpijevic'e Türkiye'nin devşirme oyuncuları da soruldu. Özellikle Malachi Flynn'in kadroya katılmasıyla birlikte seçeneklerin arttığı hatırlatıldı.

Sırp çalıştırıcı bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

"Bununla ilgili bir sorunum yok. Çünkü biz Sırbistan milli takımı olarak devşirme oyuncu istemediğimizi, kendi vatandaşlarımızla mücadele edip Sırp zaferleri kazanmak istediğimizi söyledik. Onlarda devşirme olarak Shane Larkin var, Scottie Wilbekin var, Tarık Biberovic var; tüm bunların üstüne, bazı sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle Avrupa'nın en formda oyuncularından biri olan Malachi Flynn'i kadroya kattılar. Ve benim tahminime göre bize karşı kadroda o da yer alacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
