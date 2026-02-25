24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı son 10 maçta sadece 3 kere galibiyet alabildi.

calendar 25 Şubat 2026 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 08:55
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan Kadıköy artık deplasman takımlarını ürkütmüyor. Bunun nedeni ise saha sonuçları.

Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son 10 resmi maçın yalnızca 3'ünü kazanabildi.

Ligde Konya ve Gençlerbirliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı diğer 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray derbisinin yanı sıra Göztepe ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Beşiktaş'a da 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçı da kazanamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.