Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonda karşılaştığı rakiplerinin yenilmezlik serilerine son vermesiyle dikkatleri çekiyor.
Son olarak Göztepe'yi 4-0 mağlup eden siyah beyazlılar, İzmir ekibinin 7 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kara Kartal, Mustafa Hekimoğlu'nun son dakika golüyle 3-2 kazandığı Başakşehir maçında da rakibinin 8 maçlık serisine son vermişti.
Siyah-beyazlılar, daha önce de Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibinin tüm kulvarladaki 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.
GEÇEN SEZON DA SERİLER BİTİRİLDİ
Geçtiğimiz sezon evinde Galatasaray'ı mağlup eden siyah beyazlılar, rakibinin tam 28 maçlık serisine son veren takım olmuştu.
Kartal yine geçen sezon Fenerbahçe'yi sol mağlup ederek sarı-lacivertlilerin ligdeki 16 maçlık serisini bitirmişti.
SERGEN YALÇIN İLE BÜYÜK SERİ
Rakiplerinin serilerine son veren siyah-beyazlılar, bu sezon da önemli bir seri yakaladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupa dahil çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Son olarak Göztepe'yi 4-0 mağlup eden siyah beyazlılar, İzmir ekibinin 7 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kara Kartal, Mustafa Hekimoğlu'nun son dakika golüyle 3-2 kazandığı Başakşehir maçında da rakibinin 8 maçlık serisine son vermişti.
Siyah-beyazlılar, daha önce de Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibinin tüm kulvarladaki 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.
GEÇEN SEZON DA SERİLER BİTİRİLDİ
Geçtiğimiz sezon evinde Galatasaray'ı mağlup eden siyah beyazlılar, rakibinin tam 28 maçlık serisine son veren takım olmuştu.
Kartal yine geçen sezon Fenerbahçe'yi sol mağlup ederek sarı-lacivertlilerin ligdeki 16 maçlık serisini bitirmişti.
SERGEN YALÇIN İLE BÜYÜK SERİ
Rakiplerinin serilerine son veren siyah-beyazlılar, bu sezon da önemli bir seri yakaladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupa dahil çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.