Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş

Beşiktaş, bu sezon Göztepe'nin 7, Başakşehir'in 8, Fenerbahçe'nin 17 maçlık serilerine son verdi.

calendar 24 Şubat 2026 13:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonda karşılaştığı rakiplerinin yenilmezlik serilerine son vermesiyle dikkatleri çekiyor.

Son olarak Göztepe'yi 4-0 mağlup eden siyah beyazlılar, İzmir ekibinin 7 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Kara Kartal, Mustafa Hekimoğlu'nun son dakika golüyle 3-2 kazandığı Başakşehir maçında da rakibinin 8 maçlık serisine son vermişti.

Siyah-beyazlılar, daha önce de Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibinin tüm kulvarladaki 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.

GEÇEN SEZON DA SERİLER BİTİRİLDİ

Geçtiğimiz sezon evinde Galatasaray'ı mağlup eden siyah beyazlılar, rakibinin tam 28 maçlık serisine son veren takım olmuştu.

Kartal yine geçen sezon Fenerbahçe'yi sol mağlup ederek sarı-lacivertlilerin ligdeki 16 maçlık serisini bitirmişti.

SERGEN YALÇIN İLE BÜYÜK SERİ

Rakiplerinin serilerine son veren siyah-beyazlılar, bu sezon da önemli bir seri yakaladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupa dahil çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
