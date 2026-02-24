24 Şubat
Dallas, Kyrie Irving'i sezon bitmeden tempolu antrenmanlarda görmeyi umuyor

Dallas Mavericks cephesi, sezonu kapatmış olmasına rağmen Kyrie Irving'i normal sezonun son altı haftasında en az bir-iki yüksek tempolu takım antrenmanında görmeyi umut ediyor.

24 Şubat 2026
Dallas Mavericks cephesi, sezonu kapatmış olmasına rağmen Kyrie Irving'i normal sezonun son altı haftasında en az bir-iki yüksek tempolu takım antrenmanında görmeyi umut ediyor.

NBA muhabiri Marc Stein'in aktardığına göre Irving'in bu sezon resmi maçlara dönmesi mümkün görünmüyor. Yıldız guard, geçtiğimiz sezon yaşadığı ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecini sürdürüyor ve kulüp tarafından sezonun geri kalanında forma giymeyeceği açıklanmıştı.

Stein'in haberine göre Dallas yönetimi, Irving'in en azından sezonun son bölümünde tam tempolu takım idmanlarına katılabilecek seviyeye gelmesini hedefliyor. Ancak Mavericks'in 12 Nisan'daki Chicago karşılaşmasına kadar kaç tam kadro antrenman yapacağı da belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon Dallas'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Irving, sağlıklı olduğu dönemde 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Irving'in yokluğunda Mavericks, Batı Konferansı'nda 20-36'lık derecesiyle 12. sırada bulunuyor.

