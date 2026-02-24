24 Şubat
Jusuf Nurkic sezonu kapattı

Utah Jazz pivotu Jusuf Nurkic, Çarşamba günü burun ameliyatı geçirecek olması nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek.

calendar 24 Şubat 2026 11:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Prime Video'dan Chris Haynes'in haberine göre 31 yaşındaki tecrübeli uzun, böylece sezonu kapatması beklenen üçüncü Jazz oyuncusu oldu. Takas döneminde kadroya katılan Jaren Jackson Jr., Şubat ayında sol dizindeki kanserli olmayan bir oluşumun alınması için operasyon geçirmişti. Dördüncü sezonunu geçiren pivot Walker Kessler ise Kasım ayında omuz ameliyatı olmuş ve sezonu kapatmıştı.

Nurkic bu sezon Utah formasıyla çıktığı 41 maçın 36'sında ilk beşte yer aldı. Tecrübeli oyuncu, 10.9 sayı ve 10.4 ribaund ortalamalarıyla double-double üretirken, kariyerinin en yüksek asist ortalamasına (4.8) ulaştı.

Utah Jazz, Nurkic'i geçtiğimiz yaz Charlotte Hornets ile yapılan takas sonucunda kadrosuna katmış, karşılığında Collin Sexton ve bir ikinci tur draft hakkını göndermişti.

Ocak ayında Nurkic, Jazz tarihine geçen bir performansa imza atarak Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs ve Miami Heat karşılaşmalarında üst üste üç triple-double yaparak kulüp tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olmuştu.

Ancak Utah ekibi, söz konusu performans serisinin ardından Los Angeles Clippers maçında Nurkic'i "belirtilmeyen sakatlık/hastalık" gerekçesiyle dinlendirmişti. Bosnalı pivot son 10 maçın yalnızca yarısında forma giyebildi.

